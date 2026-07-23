Jugando Claro, en vivo | Miércoles 22 de julio

La mesa analizará el inicio del torneo de la Liga MX, incluyendo el desempeño de los clubes y sus refuerzos. Además, se presentarán los detalles de la Leagues Cup 2026 y la previa del enfrentamiento entre Cruz Azul y Toluca por el trofeo de Campeón de Campeones

Jugando Claro prepara una nueva emisión con una agenda centrada en los temas que marcan la conversación del futbol mexicano. El programa revisará la actualidad de la Liga MX, los detalles de la presentación de la Leagues Cup 2026 y toda la previa del Campeón de Campeones entre Cruz Azul y Toluca.

La mesa analizará lo ocurrido en el inicio del torneo mexicano, los equipos que han comenzado a marcar tendencia y las primeras señales que dejaron los clubes después de sus partidos más recientes. También se abordarán los movimientos en los planteles, las decisiones de los cuerpos técnicos y los ajustes que pueden influir en las próximas jornadas.

La Liga MX será uno de los ejes principales del programa. El arranque de un campeonato suele abrir distintas líneas de análisis porque los clubes todavía se encuentran en proceso de adaptación y cada resultado puede modificar la percepción sobre su momento.

Jugando Claro pondrá sobre la mesa los casos de los equipos que comenzaron con resultados positivos y también la situación de aquellos que todavía buscan encontrar regularidad. El debate incluirá el funcionamiento colectivo, el rendimiento de los refuerzos y el impacto que han tenido los cambios de entrenador en distintos proyectos.

La emisión ofrecerá una revisión amplia de los temas que rodean al futbol nacional y permitirá seguir la conversación sobre una temporada que apenas comienza. Jugando Claro será el espacio para conocer la información, escuchar el análisis y anticipar lo que puede ocurrir en los próximos compromisos.

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