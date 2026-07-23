Licencia de conducir con el 50% de descuento: requisitos, dónde y quién la puede tramitar

Los adultos mayores en México pueden obtener un descuento del 50% en su licencia de conducir presentando su credencial INAPAM vigente. El beneficio se aplica en diversos estados a través de sus secretarías de movilidad

Adultos mayores obtienen licencia de conducir a mitad de precio. Foto X: @LaSEMOVI

Los adultos mayores en México ahora pueden aprovechar un descuento del 50% en la expedición de licencias de conducir, gracias a un beneficio relacionado con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). Esta iniciativa busca facilitar la movilidad de las personas de la tercera edad y brindarles acceso más económico a la documentación oficial necesaria para conducir legalmente en el país.

El programa ha sido implementado en varios estados, donde las autoridades locales han habilitado módulos especiales para que los adultos mayores tramiten su licencia con el descuento correspondiente. La medida no solo ayuda a reducir el costo del trámite, sino que también fomenta la actualización de documentos vencidos y promueve la seguridad vial.

Además del ahorro, el beneficio busca reconocer la importancia de los adultos mayores en la sociedad y garantizar que puedan ejercer su derecho a conducir de manera legal y segura. Los interesados deben cumplir ciertos requisitos y procedimientos, que incluyen la presentación de documentos oficiales y cumplir con las evaluaciones establecidas por las autoridades de tránsito.

¿Dónde se puede obtener la licencia de conducir con el 50 por ciento de descuento?

El descuento del 50% para la licencia de conducir está disponible en los módulos de tránsito o centros de atención vehicular de Jalisco, Sonora, Querétaro, Guanajuato, Estado de México, Chiapas, Veracruz, Guerrero y Colima, estados que han implementado esta medida. Entre los lugares más comunes se encuentran las oficinas de las secretarías de movilidad y tránsito municipales o estatales, donde se pueden realizar trámites presenciales y programar citas para el servicio.

Es importante que los interesados consulten el portal oficial del gobierno de su estado para confirmar si el beneficio está vigente y cuáles son los horarios de atención, ya que cada entidad puede tener reglas específicas sobre disponibilidad y requisitos.

¿Quiénes pueden tramitar la licencia con descuentos?

El beneficio está dirigido principalmente a los adultos mayores que cuenten con la credencial INAPAM vigente, aunque algunos estados también permiten la inclusión de personas con discapacidad o ciudadanos en situaciones especiales que cumplan con los criterios establecidos por la autoridad.

El requisito esencial es demostrar la edad y pertenencia al programa INAPAM, mediante la credencial correspondiente. Además, el solicitante debe cumplir con las normas básicas para la expedición de la licencia, incluyendo identificación oficial, comprobante de domicilio y, en algunos casos, aprobar exámenes teóricos o prácticos según la regulación local.

Pasos, requisitos y todo sobre la licencia de conducir con descuentos

Para obtener la licencia con descuento, los interesados deben seguir un procedimiento claro:

Solicitar cita en el módulo de tránsito correspondiente de su estado.

Presentar la credencial INAPAM vigente y documentos oficiales, como identificación oficial y comprobante de domicilio.

Realizar los exámenes requeridos, que pueden incluir prueba teórica y práctica según la categoría de la licencia.

Realizar el pago con descuento, mostrando la credencial INAPAM para obtener el 50% de ahorro.

Recoger la licencia, ya sea en el mismo módulo o según los tiempos que indique la autoridad local.

Para tramitar la licencia de conducir con 50% de descuento, los solicitantes deben presentar los siguientes documentos:

Credencial vigente del INAPAM en original y copia.

en original y copia. Identificación oficial , que puede ser la credencial para votar del INE, pasaporte o cédula profesional.

, que puede ser la credencial para votar del INE, pasaporte o cédula profesional. CURP actualizada .

. Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses.

En algunos casos además se puede solicitar una póliza de seguro de responsabilidad civil del vehículo con el que se realizará el examen práctico. Este procedimiento garantiza que los adultos mayores puedan acceder a su licencia de manera segura, legal y con el beneficio económico correspondiente, fomentando la movilidad responsable y la actualización de documentos oficiales.

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