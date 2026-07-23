¿David Vázquez al América? Así juega el futbolista de San Diego FC

Es un mediocampista mexicoamericano que actualmente pertenece al San Diego FC de la Major League Soccer

¿Quién es el futbolista David Vázquez? | @__davidvazquez10

El nombre de David Vázquez comenzó a aparecer alrededor del América como una posible opción para reforzar al equipo durante el mercado de fichajes. Algunos reportes de medios mexicanos señalan que las Águilas siguen al mediocampista de San Diego FC; sin embargo, en Claro Sports sabemos que, por ahora, el jugador no está contemplado para reforzar a los de Coapa.

La versión que relaciona al jugador con el América surgió a partir de reportes que colocan a la directiva azulcrema entre los equipos interesados en su desarrollo. Hasta el momento no existe un anuncio de los clubes ni información sobre una negociación formal, por lo que su posible llegada se mantiene dentro de los movimientos que circulan durante el mercado.

¿Quién es David Vázquez?

David Vázquez es un mediocampista mexicoamericano que nació el 22 de febrero de 2006 en Los Ángeles, California. Tiene 20 años, mide 1.75 metros y actualmente pertenece a San Diego FC, equipo de la Major League Soccer.

El jugador inició su formación dentro de la estructura de Philadelphia Union. Antes de llegar al primer equipo, participó con Union II en la MLS Next Pro, donde acumuló más de 4 mil 300 minutos, con 10 goles y ocho asistencias en 57 partidos. Philadelphia lo registró con su plantel principal en abril de 2024.

En julio de 2025, San Diego FC incorporó a Vázquez a préstamo desde Philadelphia Union. El acuerdo inicial contempló una opción de transferencia permanente, la cual fue ejercida por el club de California en diciembre del mismo año.

La operación definitiva se cerró por 250 mil dólares en fondos de asignación, con la posibilidad de que Philadelphia reciba otros 250 mil dólares mediante variables. El acuerdo también incluyó un porcentaje de una futura transferencia.

¿Cómo juega David Vázquez?

Vázquez puede actuar como volante por derecha, mediocampista interior o detrás del delantero. Su perfil le permite recibir entre líneas, conducir hacia el área y asociarse con los atacantes. También busca el duelo individual y puede cambiar de zona durante el desarrollo de una jugada.

Una de sus condiciones es la lectura para encontrar espacios en el último tercio del campo. Aunque parte desde una banda, no se mantiene pegado a la línea: suele acercarse al centro para participar en la circulación, filtrar pases o buscar una posición de remate.

Su juego también incluye recorridos sin balón y presión después de la pérdida. Estas condiciones le permiten participar como mediocampista ofensivo, extremo o interior, según la estructura elegida por el entrenador.

Vázquez tuvo una de sus actuaciones con mayor impacto durante el triunfo de San Diego FC por 5-0 sobre Austin FC. El mediocampista marcó dos goles, dio una asistencia y convirtió sus primeras anotaciones en la temporada regular de la MLS.

Durante la temporada 2026, algunos reportes le atribuyen seis goles y una asistencia en 884 minutos entre la MLS y la Copa de Campeones de la Concacaf. Dentro del torneo regional también anotó ante clubes mexicanos, un antecedente que aumentó la atención sobre su nombre.

Su paso por las selecciones de Estados Unidos

El futbolista ha formado parte de las categorías juveniles de Estados Unidos. Participó en el Campeonato sub 17 de la Concacaf y fue considerado para la Copa Mundial sub 17 de 2023. También tuvo presencia dentro del proceso sub 20 del país norteamericano.

Su origen mexicano y estadounidense le ha permitido mantener relación con ambas culturas, aunque su trayectoria internacional se ha desarrollado hasta ahora con las selecciones juveniles de Estados Unidos.

El posible interés del América encajaría con la búsqueda de jugadores jóvenes que puedan competir en distintas posiciones del mediocampo. Su edad, experiencia en la MLS y capacidad para ocupar más de una zona explicarían por qué su nombre aparece relacionado con el club.

No obstante, la información que tenemos en Claro Sports establece que David Vázquez no está en este momento dentro de la lista del América. Mientras se define su futuro, el mediocampista mantiene contrato con San Diego FC y continúa como parte del proyecto del club de la MLS.

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