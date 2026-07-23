¿Cuándo fue la última vez que el Atlante fue local en el Estadio Azteca y cómo le fue?

El Atlante regresará al Estadio Azteca tras 19 años para enfrentar al América en la jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX

Atlante vuelve al Estadio Azteca. RONALDO SCHEMIDT / AFP

El Atlante volverá a presentarse como local en el Estadio Azteca durante el Apertura 2026, en un partido que marcará su reencuentro con uno de los escenarios más importantes de su historia. Los Potros de Hierro recibirán al América en la jornada 2, después de iniciar el torneo con una derrota por 2-1 ante Necaxa en el Estadio Victoria.

La última ocasión en la que el conjunto azulgrana utilizó el inmueble de Santa Úrsula como sede habitual ocurrió hace más de 19 años. Fue durante el Clausura 2007, antes de que la institución trasladara su proyecto deportivo a Cancún y comenzara una etapa fuera de la Ciudad de México.

El regreso tendrá como rival al América, club que también utiliza el Estadio Azteca como casa. El encuentro se disputará el viernes 24 de julio y contará con transmisión gratuita por televisión abierta.

¿Cuándo fue el último partido del Atlante como local en el Estadio Azteca?

El último partido del Atlante como local en el Estadio Azteca se disputó el sábado 28 de abril de 2007. El encuentro correspondió a la jornada 17 del Clausura 2007, torneo que representó la última campaña completa de los Potros en la Ciudad de México antes de mudarse a Cancún. El rival en aquella ocasión fue Pachuca, que se impuso por marcador de 4-1, las anotaciones corrieron a cargo de Luis Ángel Landín, doblete de Juan Carlos Cacho y uno más de Jaime Correa; por los azulgrana Gustavo ‘El Grillito’ Biscayzacú puso el de la honra.

Aquel partido cerró una etapa que había relacionado durante varias décadas al Atlante con la capital del país. Aunque el equipo utilizó distintos estadios a lo largo de su historia, el Azteca quedó ligado a varias generaciones de aficionados azulgranas y a diferentes periodos de la institución en la Primera División.

Después del Clausura 2007, el club se trasladó a Quintana Roo y comenzó a disputar sus encuentros como local en el Estadio Andrés Quintana Roo. En esa nueva sede conquistó el título del Apertura 2007, aunque con el paso de los años perdió presencia deportiva hasta descender al finalizar el Clausura 2014.

El regreso al máximo circuito se concretó para el Apertura 2026, después de más de una década fuera de la Primera División. Su primer encuentro del torneo fue como visitante ante Necaxa, partido en el que cayó 2-1, por lo que el duelo frente al América será su presentación como local en esta nueva etapa.

Atlante vs América: fecha, horario y dónde ver el regreso del Potro de Hierro al Azteca

El partido entre Atlante y América se jugará el viernes 24 de julio de 2026, como parte de la jornada 2 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El escenario será el Estadio Azteca, donde ambos clubes tendrán condición de local durante la competencia. El encuentro está programado para comenzar a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión gratuita por TV Azteca iniciará diez minutos antes, con la presentación del partido y la información previa desde el inmueble.

El enfrentamiento tendrá un componente adicional debido a que ambos equipos comparten el estadio. Sin embargo, el Atlante aparecerá administrativamente como local, por lo que será responsable de la organización del encuentro y tendrá prioridad en distintos elementos relacionados con la operación del partido.

Los Potros buscarán conseguir sus primeros puntos después de perder ante Necaxa en la jornada inaugural. El conjunto azulgrana estuvo cerca de rescatar el empate en Aguascalientes, pero recibió el gol definitivo en los minutos finales y terminó con una derrota de 2-1.

América, por su parte, llegará al compromiso después de comenzar su participación en el Apertura 2026 con triunfo de 1-0 sobre el Querétaro como visitante. El encuentro permitirá recuperar uno de los enfrentamientos capitalinos con mayor historia, ahora con el Atlante nuevamente instalado en la máxima categoría.

La última ocasión en la que Atlante y América se enfrentaron en la Primera División antes de este regreso fue el 1 de febrero de 2014. Aquel partido se disputó también en el Estadio Azteca y fue resuelto con una anotación de Miguel Layún.

Datos del partido:

Partido: Atlante vs América

Torneo: Apertura 2026

Jornada: 2

Fecha: Viernes 24 de julio de 2026

Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México

Estadio: Azteca

Televisión abierta: Azteca 7

Streaming y otras señales: Azteca Deportes App, Azteca Deportes Network.

¿Quién transmitirá los partidos del Atlante en TV abierta durante el Apertura 2026?

TV Azteca será la televisora encargada de transmitir los encuentros del Atlante durante el Apertura 2026. La empresa confirmó que los Potros de Hierro se integraron a su oferta de la Liga MX y que sus partidos como local tendrán presencia en sus diferentes señales y plataformas. La transmisión comenzará a las 20:50 horas y el balón comenzará a rodar a las 21:00, con el regreso oficial del Atlante como local al Estadio Azteca después de más de 19 años.

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