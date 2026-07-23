Jorge Sánchez rechaza que volver de Europa sea un fracaso

El lateral mexicano explicó que la distancia con su familia influyó en su decisión de dejar Europa y continuar su carrera con Atlas

Jorge Sánchez revela por qué dejó Europa. Foto X: @AtlasFC

Jorge Sánchez habló sobre los motivos que lo llevaron a cerrar su etapa en el futbol europeo y regresar a México para continuar su carrera con Atlas. El lateral se convirtió en uno de los jugadores mexicanos que volvieron a la Liga MX, después de militar en Ajax, Porto y PAOK Salónica FC.

El futbolista de la selección mexicana llegó al conjunto rojinegro como su cuarto equipo en el país, tras vestir las camisetas de Santos Laguna, América y Cruz Azul. Su retorno se produjo en un contexto similar al de Orbelín Pineda, quien también dejó Europa para incorporarse a Rayados de Monterrey.

No les mentiremos… nosotros también estamos ilusionados 🤩



Qué bien se te ven esos colores, Jorge 🥵#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/9VEasZZYAc — Atlas FC (@AtlasFC) July 16, 2026

Durante una entrevista con TUDN, Sánchez explicó que uno de los factores principales fue la distancia con su familia y el proceso de adaptación fuera de México. El defensa reconoció que su primera temporada en Países Bajos representó un reto fuera de la cancha.

“Vives cosas que normalmente no vives en tu país, es un poco complicado esa parte, el adaptarte, estar lejos de tu familia. Me tocó el primer año en Holanda de ver a mi familia tres meses y después que se fueran a México tres meses, estar solo, no ver a mis hijos, no ver a mi esposa, no ver a mi madre cerca”, señaló.

El jugador aseguró que esa situación también tuvo consecuencias emocionales y terminó por influir en su rendimiento deportivo. Para Sánchez, la cercanía con su entorno personal fue uno de los elementos que consideró antes de tomar la decisión de volver.

“Es una de las cosas más complicadas que he vivido en mi carrera, en lo cual te sientes deprimido en esas cuestiones. Estar cerca de tu familia influye mucho en los temas futbolísticos”, agregó el lateral mexicano.

Sánchez reconoció que competir en Europa implica luchar constantemente por un puesto y adaptarse a circunstancias que no siempre dependen únicamente del desempeño individual. Durante su paso por Ajax, Porto y PAOK no consiguió títulos, aunque sostuvo que intentó responder de la mejor manera en cada oportunidad.

“Vas a Europa con una moneda al aire, porque vas y peleas contra dos o tres jugadores en tu posición, y bueno, uno va con la expectativa de querer hacer las cosas de la mejor manera y situaciones, por una u otra, te puede ir bien o mal”, explicó.

El defensor también se refirió a las críticas que suelen acompañar a los futbolistas mexicanos que regresan al país después de una etapa en Europa. Sánchez evitó calificar su decisión como un fracaso y señaló que cada jugador enfrenta circunstancias distintas.

“El que un mexicano se regrese no sé si es un fracaso, no lo sé, la verdad; simplemente cada uno tiene su propio camino, tiene sus propias decisiones y sabe el por qué toma esas decisiones”, indicó.

Jorge Sánchez llega al Atlas después de haber sido titular en cuatro de los cinco partidos que disputó México en el Mundial 2026. El lateral podría tener sus primeros minutos con los rojinegros este fin de semana frente a Santos Laguna, dentro de la jornada 2 del Apertura 2026.

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