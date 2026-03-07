Necaxa vs Pumas, en vivo: transmisión del partido de la Liga MX 2026

No te pierdas ni un solo detalle del duelo de la jornada 10 del Clausura 2026 a través de la multiplataforma de Claro Sports

Claro Sports es la casa de los Rayos del Necaxa en el Clausura 2026 y este viernes 6 de marzo te traemos en vivo el duelo contra los Pumas de la UNAM en el Estadio Victoria, en partido correspondiente a la jornada 10 del torneo. Un compromiso que podrás ver a través de nuestra multiplataforma.

¿A qué hora inicia el Necaxa vs Pumas hoy 6 de marzo de 2026?

El duelo entre los Rayos y los Pumas se llevará a cabo este viernes 6 de marzo en el Estadio Victoria, en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Necaxa vs Pumas ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de la jornada 10 del Clausura 2026?

Si no te quieres perder un solo detalle del encuentre entre rojiblancos y auriazules debes seguir la multiplataforma de Claro Sports, ya se por el sitio web o en nuestra aplicación; así como en nuestro canal oficial de YouTube.

¿Alineaciones confirmadas del Necaxa vs Pumas? Así juegan en la jornada 10

Martín Varini ha sufrido tres derrotas al hilo, con lo que podría hacer algunas modificaciones en el su once inicial frente a los felinos, ya que los de Aguascalientes necesitan sumar de a tres para escalar posiciones en el certamen. Por su parte, los Pumas vienen de perder ante Toluca después de estar arriba en el marcador tras un duelo muy exigente, por lo que Efraín Juárez haría algunas modificaciones para darle descanso a los suyos.

Necaxa: Luis Unsain; Raúl Martínez, Alexis Peña, Agustín Ontiveros; Ricardo Monreal, Danny Leyva, Lolo Faravelli, Franco Rossano, Israel Tello, Agustín Almendra; Tomás Badaloni.

Pumas: Keylor Navas; Jesús Angulo, Ángel Azuaje, Nathan Silva, Rodrigo López; Jordan Carrillo, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla, Alan Medina; Juninho, Robert Morales.

