Deportivo Cali vs Once Caldas, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Deportivo Cali y Once Caldas por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-I.

Deportivo Cali vs Once Caldas | Claro Sports

Ya estamos en la mitad de la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Deportivo Cali recibe en su estadio al Once Caldas de Manizales. Los locales buscan meterse dentro de los ocho primeros lugares y los visitantes consolidarse dentro de ese selecto grupo.

Resultado al momento: Deportivo Cali – Once Caldas | Jornada 10 Liga BetPlay 2026-I

Horario del partido Deportivo Cali vs Once Caldas, hoy 6 de marzo

El duelo entre caleños y manizalitas que se llevará a cabo en el Estadio Deportivo Cali dará inicio a partir de las 8:30 de la noche, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 7:30 de la noche.

Alineaciones del Deportivo Cali vs Once Caldas para la fecha 10, al momento

Cali: Pedro Gallese; Fabián Viáfara, Felipe Aguilar, José Caldera, Andrés Correa; Yani Quintero, Daniel Giraldo, Johan Martínez, Ronaldo Pájaro, Avilés Hurtado y Steven Rodríguez. DT: Alberto Gamero.

Pedro Gallese; Fabián Viáfara, Felipe Aguilar, José Caldera, Andrés Correa; Yani Quintero, Daniel Giraldo, Johan Martínez, Ronaldo Pájaro, Avilés Hurtado y Steven Rodríguez. Once Caldas: Joan Parra; Juan David Cuesta, Juan Felipe Castaño, Jorge Cardona, Kevin Tamayo; Robert Mejía, Luis Sánchez, Jader Quiñones; Jefry Zapata, Felipe Gómez y Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Herrera.

¿Quién transmite en vivo el Deportivo Cali vs Once Caldas y dónde mirar en TV y streaming?

El juego entre el conjunto de Alberto Gamero y el de Hernán Darío Herrera podrá sintonizarse por las pantallas de Win Sports y Win + Fútbol. Así mismo, la plataforma de Win Play también contará con la transmisión del juego. En Claro Sports les brindaremos un completo minuto a minuto.

Antecedentes del Deportivo Cali vs Once Caldas, y últimos resultados en la Liga BetPlay

10.01.2026 | Cali 0-0 Once Caldas.

13.11.2025 | Cali 1-1 Once Caldas.

25.05.2025 | Once Caldas 1-0 Cali.

14.09.2024 | Once Caldas 4-1 Cali.

