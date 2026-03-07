Alberto Gamero confirma que no va más en Deportivo Cali

El DT de los ‘Azucareros’ se despidió de la institución en conferencia de prensa.

Se cierra un ciclo en Deportivo Cali. Los malos resultados no beneficiaron la continuidad de Alberto Gamero en el timón del ‘Azucarero’, además del mal ambiente en su contra en el Estadio de Palmaseca. Así se percibió en la caída 0-2 frente a Once Caldas, válida por la fecha 10 de la Liga BetPlay.

La situación fue muy tensa. El entrenador tuvo que irse a los camerinos escoltado por la policía frente a los abucheos y el lanzamiento de objetos. Muy cuestionado por el bajón del Cali, agregándole también el tema de la inyección económica e incorporaciones, Gamero tomó la decisión de renunciar.

La renuncia de Alberto Gamero

En conferencia de prensa, rápidamente, el timonel aseguró que habló con sus jugadores al respecto. Le deseó lo mejor a la institución, pero según él, la situación ya no se podía sostener con su presencia en el mando.

“No me queda bien responder preguntas. Vengo a comentarles que hasta hoy soy el director técnico del Deportivo Cali. Les agradezco a la mayoría por la paciencia que tuvieron conmigo, por la amistad que brindamos, a la hinchada. Quise venir acá a hacer un buen proyecto, un buen trabajo y desafortunadamente no se pudo. Esto es fútbol”, indicó de entrada.

“Irme hoy no me hace el peor, quedarme tampoco el mejor. Gracias a la junta directiva anterior por confiar en mí y a la actual les agradezco por esa amistad que me han brindado, por este apoyo que me han dado y la realidad es que cuando las cosas no andan bien, en todas partes o en todos los caminos de la vida, hay que mirar y dar un paso al costado. Les agradezco todo y ojalá que esta gran institución salga de la situación en que está”, complementó.

“Lo que me queda a mí es una gran satisfacción y tranquilidad de que tuve un grupo de jugadores que en el día a día se preparaban, entrenaban, sufrían, se sacrificaban. Me voy orgulloso de ese grupo que tenía. Los resultados no quieren decir que el trabajo era malo. El trabajo, lo saben todos los jugadores, no era malo, entonces muchas gracias y hasta otro camino”, concluyó.

Después de su primera intervención, Gamero sostuvo que la decisión fue por cuenta propia. Él decidió dar un paso al costado, pues según sus palabras, no vio “aroma” o un escenario favorable para continuar en el cargo. “Cuando las cosas no salen, no salen y otra persona lo puede hacer porque equipo hay”, fueron las declaraciones al respecto.

De este modo, el técnico samario deja el ‘Verdiblanco’ con un saldo de 30 partidos dirigidos. Se le dio una sumatoria de 8 victorias, 9 empates y 13 derrotas, dejando así un porcentaje del 36% de rendimiento. A esto se le agrega una eliminación de Liga el semestre pasado.

