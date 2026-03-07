Jayson Tatum regresa tras casi 10 meses y los Boston Celtics vencen a Dallas Mavericks

Jayson Tatum vuelve a jugar tras casi 10 meses fuera por lesión y los Boston Celtics derrotan a los Dallas Mavericks en TD Garden.

Celtics se impone ante los Mavs en el regreso de Tatum | IMAGN IMAGES via Reuters

Jayson Tatum regresó a la duela después de casi diez meses fuera por una lesión en el tendón de Aquiles derecho y participó en la victoria de los Boston Celtics por 120-100 sobre los Dallas Mavericks en el TD Garden.

El alero disputó su primer partido desde mayo, cuando sufrió la lesión durante el cuarto juego de la semifinal de la Conferencia Este frente a los New York Knicks. En su regreso, Tatum sumó 15 puntos, 12 rebotes y siete asistencias en 27 minutos de juego.

El entrenador limitó su participación a intervalos de cinco y seis minutos. Durante el encuentro, el jugador buscó involucrar a sus compañeros en la ofensiva y colaboró en acciones sin balón mientras recuperaba ritmo competitivo.

Jaylen Brown lideró la anotación del equipo de Boston con 24 puntos, además de siete rebotes y siete asistencias. Derrick White aportó 20 unidades para los Celtics, que consiguieron su cuarta victoria en los últimos cinco partidos.

WELCOME BACK, JAYSON TATUM 🔥



🏀 15 PTS

🏀 12 REB

🏀 7 AST



298 days ago: Achilles tear.

Tonight: A near-triple-double. pic.twitter.com/Lqev9sVSDN — NBA (@NBA) March 7, 2026

Por parte de Dallas, el novato Cooper Flagg registró 16 puntos, ocho rebotes y seis asistencias en su primer juego en el TD Garden. Klay Thompson sumó 19 puntos y Naji Marshall agregó 13.

En el inicio del encuentro, Tatum falló sus primeros seis intentos de tiro, incluidos tres lanzamientos de tres puntos. Con el paso de los minutos encontró mayor participación en el juego colectivo y cerró la noche con doble-doble.

Tras el partido, el jugador habló sobre el proceso de recuperación que lo llevó de vuelta a la cancha. “Sentí gratitud por volver a la duela y jugar baloncesto otra vez”, señaló Tatum. “Pensé en todo lo que viví en los últimos diez meses y en poder estar aquí nuevamente”.

Los Celtics aún tienen 19 partidos por disputar en la temporada regular, incluidos 11 como locales en el TD Garden, periodo que el equipo utilizará para que Tatum continúe sumando minutos antes del inicio de los playoffs.

