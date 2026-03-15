LIV Golf 2026 en vivo: transmisión Ronda 4 hoy 14 de marzo desde Singapur
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El LIV Golf 2026 disputa su cuarta ronda en Singapur, cuarta parada del calendario. El Sentosa Golf Club, ubicado en la icónica isla Sentosa de Singapur, albergará el tercer y penúltimo día de actividades, donde los favoritos buscarán dar un nuevo paso rumbo a la definición.
El torneo cuenta con la participación de 57 golfistas, entre ellos cinco invitados mediante Wild Card, además de 13 equipos integrados por cuatro jugadores. La competencia se desarrollará a lo largo de cuatro días y 72 hoyos, con salidas simultáneas en todos los hoyos y sin cortes eliminatorios.
Lista de jugadores por equipos de la Ronda 4
El torneo se disputa con el formato característico de equipos dentro del circuito LIV Golf, donde cada escuadra cuenta con cuatro jugadores. Algunos de los equipos más destacados del torneo incluyen:
4Aces GC
- Dustin Johnson (Capitán)
- Thomas Detry
- Anthony Kim
- Thomas Pieters
Cleeks GC
- Martin Kaymer (Capitán)
- Richard Bland
- Adrian Meronk
- Victor Pérez
Crushers GC
- Bryson DeChambeau (Capitán)
- Paul Casey
- Charles Howell III
- Anirban Lahiri
Fireballs GC
- Sergio García (Capitán)
- Josele Ballester
- Luis Masaveu
- David Puig
HyFlyers GC
- Phil Mickelson (Capitán)
- Michael La Sasso
- Brendan Steele
- Cameron Tringale
Korean GC
- Byeong Hun An (Capitán)
- Minkyu Kim
- Danny Lee
- Younghan Song
Legion XIII
- Jon Rahm (Capitán)
- Tyrrell Hatton
- Tom McKibbin
- Caleb Surratt
Majesticks GC
- Ian Poulter (Capitán)
- Lee Westwood
- Laurie Canter
- Sam Horsfield
RangeGoats GC
- Bubba Watson (Capitán)
- Ben Campbell
- Peter Uihlein
- Matthew Wolff
Ripper GC
- Cameron Smith (Capitán)
- Lucas Herbert
- Marc Leishman
- Elvis Smylie
Smash GC
- Talor Gooch (Capitán)
- Jason Kokrak
- Graeme McDowell
- Harold Varner III
Stinger GC
- Louis Oosthuizen (Capitán)
- Dean Burmester
- Branden Grace
- Charl Schwartzel
Torque GC
- Joaquín Niemann (Capitán)
- Abraham Ancer (México)
- Sebastián Muñoz
- Carlos Ortiz (México)
Wild Card (jugadores invitados)
- Yosuke Asaji
- Björn Hellgren
- Richard T. Lee
- Miguel Tabuena
- Scott Vincent
¿Quién transmite en vivo el torneo de Golf y dónde ver por TV y online?
El torneo se disputa del 11 al 14 de marzo de 2026 en Singapur, en el Sentosa Golf Club, y podrás seguirlo en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, con transmisión online y por nuestra multiplataforma.
La cobertura incluirá el seguimiento completo de cada ronda del torneo, permitiendo a los aficionados seguir la actuación de las principales figuras del circuito LIV Golf y de los representantes mexicanos en esta parada del calendario internacional.