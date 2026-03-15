LIV Golf 2026 en vivo: transmisión Ronda 4 hoy 14 de marzo desde Singapur

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El LIV Golf 2026 disputa su cuarta ronda en Singapur, cuarta parada del calendario. El Sentosa Golf Club, ubicado en la icónica isla Sentosa de Singapur, albergará el tercer y penúltimo día de actividades, donde los favoritos buscarán dar un nuevo paso rumbo a la definición.

El torneo cuenta con la participación de 57 golfistas, entre ellos cinco invitados mediante Wild Card, además de 13 equipos integrados por cuatro jugadores. La competencia se desarrollará a lo largo de cuatro días y 72 hoyos, con salidas simultáneas en todos los hoyos y sin cortes eliminatorios.

Lista de jugadores por equipos de la Ronda 4

El torneo se disputa con el formato característico de equipos dentro del circuito LIV Golf, donde cada escuadra cuenta con cuatro jugadores. Algunos de los equipos más destacados del torneo incluyen:

4Aces GC

Dustin Johnson (Capitán)

Thomas Detry

Anthony Kim

Thomas Pieters

Cleeks GC

Martin Kaymer (Capitán)

Richard Bland

Adrian Meronk

Victor Pérez

Crushers GC

Bryson DeChambeau (Capitán)

Paul Casey

Charles Howell III

Anirban Lahiri

Fireballs GC

Sergio García (Capitán)

Josele Ballester

Luis Masaveu

David Puig

HyFlyers GC

Phil Mickelson (Capitán)

Michael La Sasso

Brendan Steele

Cameron Tringale

Korean GC

Byeong Hun An (Capitán)

Minkyu Kim

Danny Lee

Younghan Song

Legion XIII

Jon Rahm (Capitán)

Tyrrell Hatton

Tom McKibbin

Caleb Surratt

Majesticks GC

Ian Poulter (Capitán)

Lee Westwood

Laurie Canter

Sam Horsfield

RangeGoats GC

Bubba Watson (Capitán)

Ben Campbell

Peter Uihlein

Matthew Wolff

Ripper GC

Cameron Smith (Capitán)

Lucas Herbert

Marc Leishman

Elvis Smylie

Smash GC

Talor Gooch (Capitán)

Jason Kokrak

Graeme McDowell

Harold Varner III

Stinger GC

Louis Oosthuizen (Capitán)

Dean Burmester

Branden Grace

Charl Schwartzel

Torque GC

Joaquín Niemann (Capitán)

Abraham Ancer (México)

Sebastián Muñoz

Carlos Ortiz (México)

Wild Card (jugadores invitados)

Yosuke Asaji

Björn Hellgren

Richard T. Lee

Miguel Tabuena

Scott Vincent

¿Quién transmite en vivo el torneo de Golf y dónde ver por TV y online?

El torneo se disputa del 11 al 14 de marzo de 2026 en Singapur, en el Sentosa Golf Club, y podrás seguirlo en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, con transmisión online y por nuestra multiplataforma.

La cobertura incluirá el seguimiento completo de cada ronda del torneo, permitiendo a los aficionados seguir la actuación de las principales figuras del circuito LIV Golf y de los representantes mexicanos en esta parada del calendario internacional.

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