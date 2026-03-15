LIV Golf 2026 en vivo: transmisión Ronda 4 hoy 14 de marzo desde Singapur

Publicado por Ramiro Ramirez

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El LIV Golf 2026 disputa su cuarta ronda en Singapur, cuarta parada del calendario. El Sentosa Golf Club, ubicado en la icónica isla Sentosa de Singapur, albergará el tercer y penúltimo día de actividades, donde los favoritos buscarán dar un nuevo paso rumbo a la definición.

El torneo cuenta con la participación de 57 golfistas, entre ellos cinco invitados mediante Wild Card, además de 13 equipos integrados por cuatro jugadores. La competencia se desarrollará a lo largo de cuatro días y 72 hoyos, con salidas simultáneas en todos los hoyos y sin cortes eliminatorios.

Lista de jugadores por equipos de la Ronda 4

El torneo se disputa con el formato característico de equipos dentro del circuito LIV Golf, donde cada escuadra cuenta con cuatro jugadores. Algunos de los equipos más destacados del torneo incluyen:

4Aces GC

  • Dustin Johnson (Capitán)
  • Thomas Detry
  • Anthony Kim
  • Thomas Pieters

Cleeks GC

  • Martin Kaymer (Capitán)
  • Richard Bland
  • Adrian Meronk
  • Victor Pérez

Crushers GC

  • Bryson DeChambeau (Capitán)
  • Paul Casey
  • Charles Howell III
  • Anirban Lahiri

Fireballs GC

  • Sergio García (Capitán)
  • Josele Ballester
  • Luis Masaveu
  • David Puig

HyFlyers GC

  • Phil Mickelson (Capitán)
  • Michael La Sasso
  • Brendan Steele
  • Cameron Tringale

Korean GC

  • Byeong Hun An (Capitán)
  • Minkyu Kim
  • Danny Lee
  • Younghan Song

Legion XIII

  • Jon Rahm (Capitán)
  • Tyrrell Hatton
  • Tom McKibbin
  • Caleb Surratt

Majesticks GC

  • Ian Poulter (Capitán)
  • Lee Westwood
  • Laurie Canter
  • Sam Horsfield

RangeGoats GC

  • Bubba Watson (Capitán)
  • Ben Campbell
  • Peter Uihlein
  • Matthew Wolff

Ripper GC

  • Cameron Smith (Capitán)
  • Lucas Herbert
  • Marc Leishman
  • Elvis Smylie

Smash GC

  • Talor Gooch (Capitán)
  • Jason Kokrak
  • Graeme McDowell
  • Harold Varner III

Stinger GC

  • Louis Oosthuizen (Capitán)
  • Dean Burmester
  • Branden Grace
  • Charl Schwartzel

Torque GC

  • Joaquín Niemann (Capitán)
  • Abraham Ancer (México)
  • Sebastián Muñoz
  • Carlos Ortiz (México)

Wild Card (jugadores invitados)

  • Yosuke Asaji
  • Björn Hellgren
  • Richard T. Lee
  • Miguel Tabuena
  • Scott Vincent

¿Quién transmite en vivo el torneo de Golf y dónde ver por TV y online?

El torneo se disputa del 11 al 14 de marzo de 2026 en Singapur, en el Sentosa Golf Club, y podrás seguirlo en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, con transmisión online y por nuestra multiplataforma.

La cobertura incluirá el seguimiento completo de cada ronda del torneo, permitiendo a los aficionados seguir la actuación de las principales figuras del circuito LIV Golf y de los representantes mexicanos en esta parada del calendario internacional.

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