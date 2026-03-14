Malacateco vs Mixco, en vivo: transmisión de la Liga de Guatemala 2026

Un partido importante para dos equipos con realidades distintas.

¡¡¡¡Bienvenidos a la transmisión de Malacateco vs Mixco!!! Malacateco y Mixco se enfrentan por la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un partido clave para ambos equipos en la lucha por mejorar su posición en la tabla. Los toros llegan con la urgencia de volver al triunfo tras varias jornadas sin ganar, mientras que los chicharroneros atraviesan un buen momento y buscarán aprovechar ese impulso para seguir acercándose a los puestos de privilegio.

El encuentro contará con transmisión exclusiva de Claro Sports, donde podrás seguir en vivo y en directo todas las incidencias del partido desde el estadio. Malacateco intentará hacerse fuerte en casa para cortar su mala racha, mientras que Mixco quiere confirmar su recuperación en el campeonato y sumar puntos importantes que le permitan mantenerse en la pelea por los primeros lugares del Clausura 2026.

¿A qué hora inicia la transmisión del Malacateco vs Mixco hoy sábado 14 de marzo?

El partido entre Malacateco y Mixco, correspondiente a la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, se disputará este sábado 14 de marzo a partir de las 19:00 horas de Guatemala en el estadio Municipal Santa Lucía.

Malacateco vs Mixco: ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de la jornada 13 del Clausura 2026 de Guatemala?

El encuentro entre Malacateco y Mixco se podrá seguir en vivo y en directo a través de la multiplataforma de Claro Sports, que ofrecerá la transmisión completa del partido, incluyendo cobertura minuto a minuto, alineaciones y las principales incidencias del duelo.

Alineaciones confirmadas del Malacateco vs Mixco: ¿Cómo juegan el partido de hoy?

Ni Malacateco ni Mixco cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Roberto Montoya y Fabricio Benítez no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Malacateco: equipo a confirmar.

Mixco: equipo a confirmar.

Te puede interesar –