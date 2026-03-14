Chivas vs Santos en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 11
El Rebaño Sagrado recibe la visita del equipo lagunero con la oportunidad de sumar tres puntos ante el último lugar de la tabla
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?
Los pronósticos están muy claros y cargados en su totalidad hacia el Guadalajara. Y es que, una victoria de las Chivas paga -400, mientras que el empate en el Estadio Akron da +500, pero un triunfo de Santos como visitante está en +950.
Antecedentes del Chivas vs Santos y últimos resultados en la Liga MX
Los antecedentes recientes entre Santos y Guadalajara dejan ver una serie equilibrada en la Liga MX. En sus cinco cruces más recientes, Santos ha conseguido dos triunfos, mientras que Chivas tiene el mismo número de victorias (2) y también hubo un empate.
La tendencia entre ambos equipos apunta a encuentros disputados, con pocos espacios y marcadores apretados. En varios de esos partidos, la diferencia se resolvió por un solo tanto, una muestra de lo cerrado que suele ser este enfrentamiento cada vez que coinciden en la cancha.
Santos 1 – 0 Guadalajara | 10 de agosto de 2025
Guadalajara 1 – 0 Santos | 11 de enero de 2025
Santos 0 – 2 Guadalajara | 5 de noviembre de 2024
Guadalajara 1 – 1 Santos | 13 de enero de 2024
Santos 2 – 1 Guadalajara | 26 de agosto de 2023
¿Dónde ver en vivo el Chivas vs Santos? Canales de TV y transmisión streaming
El partido no contará con transmisión por televisión abierta ni por señal de paga, ya que los derechos de transmisión corresponden a Amazon Prime Video. Así que los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo por medio de dicha plataforma de streaming con una suscripción. En Claro Sports tendremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.
Liga MX: alineaciones del Chivas vs Santos para la jornada 11, al momento
Tanto Gabriel Milito como Roberto Tapia echarán mano de los mejores hombres que tengan disponibles para encarar este partido de la jornada 11.
Chivas: Raúl Rangel, José Castillo, Daniel Aguirre, Diego Campillo, Bryan González, Richard Ledezma, Omar Govea, Rubén González, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González.
Santos Laguna: Carlos Acevedo, Emmanuel Echeverría, Bruno Amione, Haret Ortega, Kevin Picón, Javier Güémez, Carlos Gruezo, Luis Gómez, Ezequiel Bullaude, Fran Villalba y Lucas Di Yorio.
Clausura 2026: horario del partido Chivas vs Santos, hoy 14 de marzo de 2026
El encuentro entre Chivas y Santos se jugará este sábado 14 de marzo en el Estadio Akron y escuchará su silbatazo inicial en punto de las 17:07 horas de la Ciudad de México.
¡¡¡BUENAS TARDES!!!
Sean bienvenidos a un fin de semana más de fútbol, en esta ocasión con el partido entre Chivas y Santos, desde el Estadio Akron, correspondiente a la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX.
El Guadalajara tiene la gran oportunidad de sumar tres puntos en su lucha por lo más alto de la tabla (es tercero con 21), al recibir a un conjunto lagunero que marcha en el último lugar de la competencia con 5 unidades.
El equipo de Gabriel Milito viene con la confianza a tope, tras salir vencedor sobre el Atlas en el Clásico Tapatío, por lo que busca hilar victorias para meterles presión a Cruz Azul y Toluca en la cima. Santos intentará hacerle la mala obra a las Chivas y dar la sorpresa, con su segundo triunfo del campeonato. Así que no te despegues de este minuto a minuto de Claro Sports que promete estar sensacional.