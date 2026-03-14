Chivas vs Santos en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 11

Antecedentes del Chivas vs Santos y últimos resultados en la Liga MX

Los antecedentes recientes entre Santos y Guadalajara dejan ver una serie equilibrada en la Liga MX. En sus cinco cruces más recientes, Santos ha conseguido dos triunfos, mientras que Chivas tiene el mismo número de victorias (2) y también hubo un empate.

La tendencia entre ambos equipos apunta a encuentros disputados, con pocos espacios y marcadores apretados. En varios de esos partidos, la diferencia se resolvió por un solo tanto, una muestra de lo cerrado que suele ser este enfrentamiento cada vez que coinciden en la cancha.

Santos 1 – 0 Guadalajara | 10 de agosto de 2025

Guadalajara 1 – 0 Santos | 11 de enero de 2025

Santos 0 – 2 Guadalajara | 5 de noviembre de 2024

Guadalajara 1 – 1 Santos | 13 de enero de 2024

Santos 2 – 1 Guadalajara | 26 de agosto de 2023