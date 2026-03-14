Herrera vs San Miguelito en vivo: dónde mirar la Liga de Panamá 2026

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Herrera San Miguelito, Liga de Panamá, en vivo y en directo | Claro Sports

La jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol presenta un duelo interesante de interconferencia cuando Herrera FC reciba a San Miguelito, en un partido donde ambos equipos llegan con realidades distintas pero con la misma necesidad de sumar puntos. Mientras el conjunto herrerano busca salir del fondo de la Zona Oeste, el equipo capitalino quiere mantenerse en la parte alta de la Zona Este y seguir consolidando su buen momento en el campeonato.

Herrera suma 6 puntos y se ubica en el sexto y último lugar de la Zona Oeste, producto de un triunfo, tres empates y cuatro derrotas. El equipo dirigido por Gonzalo Soto no atraviesa su mejor torneo, aunque después de la dura derrota por 7-2 ante Plaza Amador logró reaccionar con su primera victoria del año al vencer 2-1 a Árabe Unido como local, y en la última jornada igualó 0-0 ante Tauro, un resultado que al menos le permitió seguir sumando.

Por su parte, San Miguelito tiene 13 puntos y ocupa el segundo lugar de la Zona Este, producto de tres triunfos, cuatro empates y una derrota. El equipo que dirige César Aguilar llega en buen momento tras vencer 2-1 a Unión Coclé como visitante en la última jornada y acumula cinco partidos sin perder. Además, en este inicio de año también dejó una buena imagen a nivel internacional al enfrentar al LA Galaxy en la Concachampions, serie en la que empató ambos partidos y quedó eliminado únicamente por el criterio del gol de visitante.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Herrera vs San Miguelito de la jornada 9 de la Liga de Panamá?

El encuentro entre Herrera y San Miguelito está programado para el domingo 15 de marzo a las 16:00 horas y se disputará en el estadio Gustavo Posam (Parita). Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports y TVMax.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Herrera vs San Miguelito hoy

Jefferson Pinilla, expulsado en el duelo ante Tauro, no estará disponible para Herrera mientras que San Miguelito no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Panamá. Se estima que Gonzalo Soto y César Aguilar no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Herrera: José Cubilla; Kevin Quintero, Samuel Batchelor, Francisco Bethancourt; José González, David Castillo, Jhonny López, Dean Tenoro; Patrick Pérez, Ronnie Villarreal y Alejandro Peñalba. DT: Gonzalo Soto.

San Miguelito: José Calderón; Sergio Ramírez, Jeslan Caicedo, Marlon Ávila, Héctor Hurtado; Rodrigo Tello, Ángel Valencia, Moisés Cedeño, Joel Barría; y Ramses de León. DT: César Aguilar.

Antecedentes y últimos resultados del Herrera vs San Miguelito en Liga de Panamá

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Herrera y San Miguelito:

5 de octubre de 2025 | Herrera 1-3 San Miguelito | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 23 de febrero de 2025 | San Miguelito 2-0 Herrera | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 29 de septiembre de 2024 | San Miguelito 1-0 Herrera | Torneo Clausura 2024

| Torneo Clausura 2024 7 de abril de 2024 | Herrera 1-1 San Miguelito | Torneo Clausura 2024

| Torneo Clausura 2024 21 de noviembre de 2023 | San Miguelito 2-0 Herrera | Torneo Apertura 2023

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