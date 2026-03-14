Golpe al calendario: Fórmula 1 cancela el Gran Premio de Bahréin y de Arabia Saudita

La decisión de la cancelación de los Grandes Premios, previstos para abril de 2026, se tomó debido a la situación actual en Oriente Medio

El icónico circuito de Jeddah se queda sin actividad este año | Reuters

¡Es oficial! La Fórmula 1 anunció la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, que estaban programados para celebrarse en abril dentro del calendario de la temporada 2026. La decisión fue confirmada tras una evaluación realizada por la organización del campeonato y la Federación Internacional del Automóvil (FIA) debido a la situación actual en la región de Oriente Medio.

De acuerdo con el comunicado oficial, la Fórmula 1 analizó distintos escenarios antes de tomar la determinación final. Sin embargo, tras revisar las condiciones existentes en la zona, se concluyó que lo más adecuado era cancelar las dos competencias previstas para ese mes. La organización también informó que no se realizarán carreras sustitutas en las fechas que ocupaban ambos eventos.

La medida también afecta a otras categorías que acompañan habitualmente al campeonato principal. Las rondas programadas de Fórmula 2, Fórmula 3 y F1 Academy tampoco se disputarán en los horarios previstos, ya que estaban incluidas dentro de los fines de semana de competencia en Bahréin y Arabia Saudita.

El presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, explicó que la determinación se tomó tras consultas con los organismos involucrados y los promotores de las carreras. El dirigente reconoció que la cancelación representa una decisión compleja dentro del calendario del campeonato.

“Si bien fue una decisión difícil de tomar, lamentablemente es la correcta en este momento, considerando la situación actual en Oriente Medio”, señaló Domenicali. El directivo también agradeció el apoyo de la FIA y de los promotores que organizan los eventos en ambos países.

The Bahrain and Saudi Arabian Grands Prix will not take place in April



Due to the ongoing situation in the Middle East the Grands Prix, alongside F2, F3, and F1 Academy rounds, will not take place as scheduled



While alternatives were considered, no substitutions will be made in… pic.twitter.com/wsgXUR2FKn — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

Por su parte, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, indicó que el organismo rector del automovilismo mantiene como prioridad la seguridad de todos los involucrados en el campeonato. “La FIA siempre priorizará la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad y nuestros compañeros”, expresó.

El directivo añadió que la decisión se adoptó considerando la responsabilidad del campeonato frente a pilotos, equipos, trabajadores y aficionados. Además, manifestó su expectativa de que la situación en la región recupere estabilidad para permitir el regreso del campeonato en el futuro.

Desde Bahréin también se pronunciaron tras el anuncio. El director ejecutivo del Circuito Internacional de Bahréin, Salman bin Isa Al Khalifa, afirmó que respaldan la determinación tomada por la Fórmula 1 y la FIA. El dirigente señaló que mantienen la intención de recibir nuevamente al campeonato cuando las condiciones lo permitan.

Finalmente, en Arabia Saudita, el presidente de la Federación Saudí de Automovilismo y Motociclismo, Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal, indicó que comprenden los motivos de la cancelación del Gran Premio previsto en Jeddah. El dirigente explicó que continuarán trabajando en coordinación con la Fórmula 1 mientras se define el futuro del calendario en la región.

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