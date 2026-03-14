Messi en vivo: ¿Quién gana hoy el Charlotte vs Inter Miami? Resultado de la MLS 2026
Las ´Garzas’ y Lionel Messi entran en actividad este día dentro del fútbol en los Estados Unidos
MLS 2026: alineaciones confirmadas del Charlotte vs Inter Miami
Estos son los elementos elegidos por Dean Smith y por Javier Mascherano para encarar su duelo dentro de la MLS.
Charlotte FC: K. Kahlina, N. Byme, T. Ream, M. Agyemang, H. Toffolo, B. Bronico, A. Westwood, Biel, L. Abada, I. Gomo, W. Zaha
Inter Miami CF: R. Rios Novo, I. Fray, M. Silvetti, Lujan, N. Allen, Reguilón, S. Morales, D. Ayala, D. RuiZ, D. Pinter, L. Suárez
Lionel Messi en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Charlotte vs Inter Miami
El partido entre el Charlotte FC y el Inter Miami lo podrás seguir a través de la señal de Apple TV, en punto de las 17:30 horas de este sábado 14 de marzo.
Antecedentes del Charlotte vs Inter Miami y últimos resultados en la MLS
El saldo entre Charlotte e Inter Miami ha mostrado una tendencia muy pareja, al menos en los últimos cinco encuentros. Ambos cuentan con dos victorias por bando, además de un empate. El último resultado registrado entre ellos fue un 3-0 de Charlotte sobre el conjunto de La Florida, por lo que este mismo buscará venganza esta tarde.
Charlotte FC 3-0 Inter Miami CF
Inter Miami CF 1-0 Charlotte FC
Inter Miami CF 1-1 Charlotte FC
Charlotte FC 1-2 Inter Miami CF
Charlotte FC 1-0 Inter Miami CF
¡Bienvenidos a la fiesta de la MLS!
Buenas tardes damas y caballeros. La actividad de la MLS continúa este sábado 14 de marzo con el encuentro entre el Charlotte FC ante el Inter Miami, duelo a efectuarse en la cancha del Bank of América Stadium.
La temporada aun es muy joven, pero ambas escuadras empiezan a figurar en lo alto de la tabla, Tras cuatro partidos celebrados, Miami suma siete unidades y se ubica en el tercer lugar de la Conferencia Este, mientras que los locales acumulan cinco puntos y están estacionados en el 5to sitio del sector.
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