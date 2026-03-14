Messi en vivo: ¿Quién gana hoy el Charlotte vs Inter Miami? Resultado de la MLS 2026

¡Bienvenidos a la fiesta de la MLS!

Buenas tardes damas y caballeros. La actividad de la MLS continúa este sábado 14 de marzo con el encuentro entre el Charlotte FC ante el Inter Miami, duelo a efectuarse en la cancha del Bank of América Stadium.

La temporada aun es muy joven, pero ambas escuadras empiezan a figurar en lo alto de la tabla, Tras cuatro partidos celebrados, Miami suma siete unidades y se ubica en el tercer lugar de la Conferencia Este, mientras que los locales acumulan cinco puntos y están estacionados en el 5to sitio del sector.

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