Cúcuta Deportivo vs Deportivo Cali, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?
El Estadio General Santander abre sus puertas para un partido que también importa para el descenso.
Horario del partido Cúcuta Deportivo vs Deportivo Cali hoy, 14 de marzo del 2026:
La pelota empieza a rodar este sábado a las 04:10 de la tarde.
Alineaciones del Cúcuta Deportivo vs Deportivo Cali para la fecha 11, al momento
Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Joao Abonía, Diego Calcaterra, Jhon Quiñones, Mauricio Duarte; Víctor Mejía, Léider Berdugo, Kevin Londoño; Jhon Valencia, Luifer Hernández y Eduar Arizalas. DT: Richard Páez.
Deportivo Cali: Pedro Gallese; Fabián Viáfara, José Caldera, Julián Quiñones, Fernando Álvarez, Andrés Correa; Ronaldo Pájaro, Andrés Colorado; Johan Martínez, Avilés Hurtado y Juan Ignacio Dinenno. DT: Rafael Dudamel.
¿Quién transmite en vivo el Cúcuta Deportivo vs Deportivo Cali y dónde mirar en TV y streaming?
El compromiso en la ciudad de Bogotá se puede ver a través de Win+ Fútbol y Win+.