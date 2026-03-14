Cúcuta Deportivo vs Deportivo Cali, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

El Estadio General Santander abre sus puertas para un partido que también importa para el descenso.

Directo Cúcuta Vs Cali / Claro Sports.

Horario del partido Cúcuta Deportivo vs Deportivo Cali hoy, 14 de marzo del 2026:

La pelota empieza a rodar este sábado a las 04:10 de la tarde.

Alineaciones del Cúcuta Deportivo vs Deportivo Cali para la fecha 11, al momento

Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Joao Abonía, Diego Calcaterra, Jhon Quiñones, Mauricio Duarte; Víctor Mejía, Léider Berdugo, Kevin Londoño; Jhon Valencia, Luifer Hernández y Eduar Arizalas. DT: Richard Páez.

Deportivo Cali: Pedro Gallese; Fabián Viáfara, José Caldera, Julián Quiñones, Fernando Álvarez, Andrés Correa; Ronaldo Pájaro, Andrés Colorado; Johan Martínez, Avilés Hurtado y Juan Ignacio Dinenno. DT: Rafael Dudamel.

¿Quién transmite en vivo el Cúcuta Deportivo vs Deportivo Cali y dónde mirar en TV y streaming?

El compromiso en la ciudad de Bogotá se puede ver a través de Win+ Fútbol y Win+.

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