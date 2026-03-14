Sultanes Femenil vs El Águila de Veracruz, en vivo semifinales Liga Mexicana de Sóftbol 2026: ¿Quién gana el Juego 4?

La serie se disputa a ganar tres de un máximo de cinco encuentros, bajo el formato 2-3

La postemporada de la Liga Mexicana de Softbol 2026 continúa con un emocionante enfrentamiento entre Sultanes Femenil vs El Águila de Veracruz, ahora en el Juego 4 de las semifinales. La serie se disputa a ganar tres de un máximo de cinco encuentros, bajo el formato 2-3.

El Águila Sóftbol vs Sultanes Femenil: calendario y horarios

Sultanes Femenil tiene la ventaja en la semifinal y se coloca a medio paso de avanzar a la final de la Liga Mexicana de Sóftbol. Por su parte, El Águila buscará igualar las acciones en este compromiso para igualar la serie y mantenerse con vida en la lucha por el campeonato.

Juego 1 | El Águila 2-3 Sultanes

Juego 2 | El Águila 2-3 Sultanes

Juego 3 | Sultanes 1-2 El Águila

**Juego 4 | sábado 14 de marzo | Sultanes vs El Águila | 18:00 horas

**Juego 5 | domingo 15 de marzo | Sultanes vs El Águila | 18:00 horas

**En caso de ser necesario.

¿A qué hora es Sultanes Femenil vs El Águila de Veracruz hoy 13 de marzo?

El cuarto juego de la serie semifinal entre Sultanes Femenil vs El Águila de Veracruz dará inicio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, de este miércoles 11 de marzo.

¿Quién transmite en vivo las semifinales de la Liga Mexicana de Sóftbol 2026 y dónde ver?

Claro Sports se consolida como la casa de la Liga Mexicana de Sóftbol, ofreciendo a los aficionados la posibilidad de seguir en vivo, a través de su multiplataforma, los encuentros más importantes de los Playoffs de la temporada 2026. A lo largo de marzo se definirá el campeonato, en una fase decisiva donde se conocerá si Diablos Rojos Femenil logra defender su título y alcanzar el bicampeonato o si surge una nueva campeona en la liga.

La cobertura de Claro Sports llegará a 17 países de Latinoamérica, ampliando el alcance del sóftbol femenil mexicano en la región. Las transmisiones estarán disponibles en México, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, permitiendo que más aficionados sigan de cerca la emoción de la postemporada.

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