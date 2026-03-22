LIV Golf 2026 en vivo: transmisión Ronda 4 hoy 22 de marzo desde Sudáfrica

El LIV Golf Sudáfrica 2026 llega a su ronda final con DeChambeau líder y Ancer en la pelea, en una definición cerrada individual y por equipos

El LIV Golf Sudáfrica 2026 entra a su jornada decisiva este domingo 22 de marzo de 2026 con una pelea cerrada en la tabla individual y también en la clasificación por equipos. El torneo, que se disputa del 19 al 22 de marzo en The Club at Steyn City, en Midrand, Sudáfrica, representa además la primera visita del circuito a suelo africano, un detalle que ha elevado el ambiente en una sede que ha entregado rondas de mucho birdie y marcadores bajos.

La antesala de la Ronda 4 deja a Bryson DeChambeau como el hombre a seguir, luego de firmar una tercera vuelta de 64 golpes para colocarse en -21, mientras que el local Branden Grace se metió de lleno en la pelea con -19. Detrás aparecen Abraham Ancer y Jon Rahm empatados en el tercer puesto con -18, en una definición que promete tensión desde los primeros hoyos de la ronda final.

Líderes del LIV Golf Sudáfrica rumbo a la Ronda 4

La clasificación individual llega apretada a la última vuelta. DeChambeau comanda el tablero con -21, seguido por Branden Grace con -19; más atrás están Jon Rahm y Abraham Ancer con -18, mientras que Dean Burmester, Thomas Detry y David Puig comparten la quinta posición con -17. Carlos Ortiz, por su parte, también se mantiene en la conversación al arrancar el domingo en T8 con -16, lo que confirma la solidez del contingente latinoamericano en Sudáfrica.

En la competencia por equipos, Southern Guards GC llega al frente con -60, impulsado por el apoyo de su gente y por las buenas vueltas de Grace, Burmester, Louis Oosthuizen y Charl Schwartzel. Muy cerca aparecen Fireballs GC y Torque GC, ambos con -58, por lo que la batalla colectiva sigue completamente abierta. El dato que explica esa cerrada pelea es el tipo de golf que se ha visto en Steyn City: en la tercera ronda hubo 17 tarjetas libres de bogeys, la mayor cifra en un solo día en la historia de LIV Golf, con un promedio de score de 66.42.

¿Qué golfistas mexicanos participan en LIV Golf Sudáfrica 2026?

México tiene dos representantes en LIV Golf Sudáfrica 2026: Abraham Ancer y Carlos Ortiz, ambos integrantes de Torque GC. Los dos llegaron a esta parada como piezas importantes del proyecto latinoamericano liderado por Joaquín Niemann, y los resultados lo respaldan: Ancer arrancará la ronda final con opciones reales de pelear por el título individual, mientras Ortiz se presenta dentro del top 10 del torneo.

Ancer ha sido uno de los nombres más consistentes de la semana, al punto de firmar una tercera ronda sin bogeys y colocarse en el grupo estelar para el domingo. Ortiz, en tanto, se ha mantenido firme con -16 después de 54 hoyos, un rendimiento que también sostiene a Torque GC en la batalla por el campeonato por equipos. La presencia de ambos refuerza el peso mexicano en una temporada 2026 en la que los dos comparten vestidor en Torque.

¿Quién transmite en vivo el LIV Golf y dónde ver por TV y online?

La transmisión del LIV Golf Sudáfrica 2026 podrá seguirse en México a través de la multiplataforma de Claro Sports. Todos los torneos del calendario 2026 estarán disponibles en vivo y bajo demanda por su cobertura multiplataforma, con acceso por señal de televisión, canal de YouTube y plataformas digitales. Para esta parada en Sudáfrica, la organización también informó que el inicio de la Ronda 4 fue adelantado a las 09:35 horas locales, por lo que conviene seguir la cobertura desde temprano.

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