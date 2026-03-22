Violencia en Monterrey: incidentes en el Gigante de Acero pese a operativo de seguridad rumbo al Mundial 2026

Una persona agredió a un periodista que se encontraba en el área de prensa; no había elementos de seguridad resguardando la zona

Afición de Rayados durante el encuentro ante Chivas | Imago7

Monterrey se prepara rumbo al Mundial 2026, pero a pesar de los esfuerzos en materia de seguridad, se presentaron hechos de violencia tanto en el interior como en las afueras del Gigante de Acero tras el triunfo 3-2 de Chivas sobre Rayados.

Tras la falla del penal del serbio Uros Djurdjevic, que sentenció la derrota del Monterrey 3-2 en el Gigante de Acero, una persona agredió a un periodista que se encontraba en el área de prensa. En el momento del suceso, no había elementos de seguridad resguardando el área que debería ser restringida.

Como ha sido una constante en los últimos años, la derrota de Rayados provocó que los aficionados salieran molestos del estadio, por lo que un grupo de la barra La Adicción terminó golpeando a dos aficionados que esperaban una unidad del transporte público.

No se reportaron lesionados de gravedad, pero sí incidentes en los alrededores, que parecen no tener solución para las autoridades del municipio de Guadalupe, quienes no estaban presentes en un punto de reunión de los barristas.

Monterrey ha incrementado sus elementos de seguridad en los partidos celebrados en el Gigante de Acero, destacando la presencia de la Guardia Nacional en los alrededores; sin embargo, en el límite del predio sigue existiendo un foco de violencia.

El Gigante de Acero será escenario de dos partidos de Repechaje Internacional de FIFA para conocer al último invitado al Mundial 2026. En el duelo semifinal se enfrentarán Bolivia ante Surinam, y el ganador se medirá a Irak en la gran final del triangular.

En la Copa del Mundo, el Gigante de Acero será escenario de cuatro partidos, tres de ellos correspondientes a la Fase de Grupos y uno más de la ronda de Dieciseisavos de Final.

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