DeChambeau domina en Sudáfrica y apunta a su quinto título en LIV Golf

El estadounidense lidera con -21 tras una ronda sin errores; Ancer y Ortiz sostienen a Torque en la pelea por equipos antes de la cuarta ronda

El capitán de Crushers GC busca su segundo título de la campaña | Reuters

La tercera ronda del LIV Golf South Africa dejó un escenario completamente abierto de cara a la jornada final, con Bryson DeChambeau como líder individual y con una cerrada batalla en la clasificación por equipos. En The Club at Steyn City, el estadounidense firmó una actuación dominante que lo coloca como el principal candidato al título, mientras que Abraham Ancer se mantiene firme dentro del grupo perseguidor y con opciones de escalar posiciones en la ronda decisiva.

El capitán de los Crushers cerró el sábado con una tarjeta de 64 golpes, libre de bogeys, para colocarse en lo más alto del tablero con un acumulado de -21. Su ronda estuvo marcada por dos eagles, incluido un espectacular embocado desde 45 pies en el hoyo 5. El dos veces ganador del US Open buscará este domingo su quinto triunfo en LIV Golf, además de encadenar victorias consecutivas tras conquistar el torneo de Singapur la semana pasada.

Detrás del líder aparece Branden Grace con -19, quien aprovechó el impulso del público local para mantenerse en la pelea tras cerrar con 64 golpes. El sudafricano, que no gana en el circuito desde 2022, firmó birdies en los dos hoyos finales para consolidarse como el principal perseguidor.

Abraham Ancer y Carlos Ortiz, entre los 10 mejores

Abraham Ancer también se mantiene en la persecución, tras completar una ronda de 64 golpes. El mexicano se encuentra en la tercer posición con -18, empatado con Jon Rahm. El mexicano mostró una de las actuaciones más sólidas del día, que le permite llegar con aspiraciones a la ronda final, en busca de su segundo título en LIV Golf.

Además del rendimiento de Ancer, Carlos Ortiz también ha sido determinante para Torque GC. El tapatío se ubica dentro del top 10 con -16 tras tres rondas, destacando por su consistencia a lo largo de la semana. Su posición también representa una oportunidad importante en la suma de unidades para el ranking mundial, en un torneo donde la regularidad ha sido determinante.

Por su parte, el capitán del equipo, Joaquín Niemann, se encuentra con -14, a un solo golpe del top 10. El chileno, conserva opciones de escalar posiciones y fortalecer el rendimiento colectivo de su equipo en la jornada definitiva.

Southern Guards lidera en casa

En la clasificación por equipos, Southern Guards GC lidera con un acumulado de -60 tras una tercera ronda sobresaliente en la que Branden Grace y Louis Oosthuizen firmaron 64 golpes, mientras que Dean Burmester y Charl Schwartzel aportaron tarjetas de 65. Torque GC y Fireballs GC comparten el segundo puesto con -58, mientras que Crushers GC se mantiene en la cuarta posición con -55, dejando todo abierto para la definición.

La ronda final del LIV Golf South Africa se disputará este domingo 22 de marzo. Disfruta la transmisión en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports a partir de las 4:05 horas, tiempo del centro de México, en una jornada que definirá tanto el título individual como el campeonato por equipos en uno de los cierres más apretados de la temporada.

Leaderboard individual LIV Golf South Africa 2026

1. Bryson DeChambeau | Crushers GC | -21

2. Branden Grace | Southern Guards GC | -19

T3. Abraham Ancer | Torque GC | -18

T3. Jon Rahm | Legion XIII | -18

T5. Dean Burmester | Southern Guards GC | -17

T5. Thomas Detry | 4Aces GC | -17

T5. David Puig | Fireballs GC | -17

T8. Charles Howell III | Crushers GC | -16

T8. Carlos Ortiz | Torque GC | -16

T10. Richard Bland | Cleeks Golf Club | -15

T10. Sergio Garcia | Fireballs GC | -15

Leaderboard por equipos LIV Golf South Africa 2026

1. Southern Guards GC | -60

T2. Fireballs GC | -58

T2. Torque GC | -58

4. Crushers GC | -55

5. Legion XIII | -47

6. Cleeks Golf Club | -44

7. Ripper GC | -40

8. Smash GC | -36

9. 4Aces GC | -35

10. HyFlyers GC | -34

11. RangeGoats GC | -26

12. Majesticks Golf Club | -25

13. Korean Golf Club | -19

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