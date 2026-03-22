Barcelona vs Rayo Vallecano, en vivo laLiga 2026: resultado y goles de la jornada 29

Los blaugranas buscarán sumar los tres puntos en casa ante el Rayo

Barcelona vs Rayo Vallecano en vivo online | Claro Sports

Alineaciones del Barcelona vs Rayo Vallecano para la jornada 29, al momento

Estas serían las posibles alineaciones para el partido:

Barcelona | Wojciech Szczesny, Ronald Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo, Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha y Robert Lewandowski.

Wojciech Szczesny, Ronald Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo, Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha y Robert Lewandowski. Raya Vallecano | Augusto Batalla, Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe, Josep Chavarría, Isi Palazón, Pathe Ismael Ciss, Unai López, Jorge de Frutos, Alemao y Álvaro García.

¿Dónde ver el Barcelona vs Rayo Vallecano en vivo? Canales de TV y streaming online

El partido entre Barcelona y Rayo Vallecano se transmitirá en México por la señal de Sky Sports en televisión. Además de tener el minuto a minuto de Claro Sports

¿A qué hora inicia el Barcelona vs Rayo Vallecano hoy 22 de mayo de 2026?

Sigue en vivo el partido del Barcelona ante el Rayo Vallecano que dará inicio a las 7:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. En Estados Unidos a las 9:00 horas del Este y 6:00 horas del Pacífico.

Barcelona vs Rayo Vallecano, en vivo

Este domingo 22 de marzo, el FC Barcelona recibe al Rayo Vallecano en el Camp Nou, en un duelo correspondiente a la jornada 29 donde los culés buscarán seguir firmes en la cima. El partido arrancará a las 7:00 horas (tiempo del centro de México) y podrás seguir cada detalle en el minuto a minuto de Claro Sports.

El conjunto dirigido por Hansi Flick llega en un momento espectacular, luego de una contundente victoria en la UEFA Champions League que los impulsó a los cuartos de final, además de mantener el liderato de liga tras una nueva exhibición ofensiva. Jugadores como Raphinha atraviesan un gran nivel, mientras que el equipo presume una de las defensas más sólidas del campeonato.

Por su parte, el Rayo Vallecano intentará dar la sorpresa pese a un rendimiento irregular en las últimas semanas. El equipo de Íñigo Pérez se mantiene competitivo y buscará complicar a uno de los mejores equipos del torneo. Todo está listo para un encuentro que promete intensidad, goles y emociones en una nueva jornada del fútbol español.

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