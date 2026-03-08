Pachuca vs Puebla en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 10

Antecedentes del Pachuca vs Puebla y últimos resultados en la Liga MX

En los últimos años, los enfrentamientos entre Puebla y Pachuca han dejado duelos muy disputados y con varios goles. A continuación, un repaso de los cinco partidos más recientes entre ambos equipos en la Liga MX.

Puebla 2 – 2 Pachuca | 23 de septiembre de 2025

Pachuca 2 – 1 Puebla | 26 de febrero de 2025

Puebla 2 – 3 Pachuca | 20 de septiembre de 2024

Puebla 1 – 4 Pachuca | 20 de febrero de 2024

Pachuca 1 – 1 Puebla | 28 de octubre de 2023