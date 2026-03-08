PachucaPuebla

Pachuca vs Puebla en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 10

Publicado por Guillermo Herrera

En los últimos años, los enfrentamientos entre los Tuzos y la Franja han dejado duelos muy disputados y con varios goles

Clausura 2026
Sigue el Pachuca vs Puebla, en vivo | Claro Sports

Liga MX: alineaciones del Pachuca vs Puebla para la jornada 10, al momento

Estos son los elementos confirmados por ambos estrategas para encarar su encuentro de la fecha 10 del Clausura 2026:

Pachuca: Carlos Moreno, Sergio Barreto, Eduardo Dos Santos, Brian García, Carlos Sánchez, Christian Rivera, Sergio Rodríguez, Oussama Idrissi, Alexei Domínguez, Salomón Rondón, Robert Nunes

Puebla: Ricardo Gutiérrez, Luis Rey, Juan Vargas, Nicolás Díaz, José Pachuca, Fernando Monárrez, Iker Moreno, Edgar Guerra, Alonso Ramírez, Kevin Velasco, Emiliano Gómez

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?

De acuerdo con la casa de apuestas Caliente.mx, Pachuca parte como el equipo con mayores probabilidades de quedarse con la victoria; sin embargo, es importante considerar que los momios pueden modificarse conforme se acerca el partido o durante su desarrollo.

Triunfo Pachuca: -117
Empate: +260
Triunfo Puebla: +310

Antecedentes del Pachuca vs Puebla y últimos resultados en la Liga MX

En los últimos años, los enfrentamientos entre Puebla y Pachuca han dejado duelos muy disputados y con varios goles. A continuación, un repaso de los cinco partidos más recientes entre ambos equipos en la Liga MX.

Puebla 2 – 2 Pachuca | 23 de septiembre de 2025
Pachuca 2 – 1 Puebla | 26 de febrero de 2025
Puebla 2 – 3 Pachuca | 20 de septiembre de 2024
Puebla 1 – 4 Pachuca | 20 de febrero de 2024
Pachuca 1 – 1 Puebla | 28 de octubre de 2023

¿Dónde ver en vivo el Pachuca vs Puebla? Canales de TV y transmisión streaming

Este compromiso, correspondiente a la jornada 10 del torneo Clausura 2026, podrá seguirse en territorio mexicano mediante la transmisión de Fox y Fox One.

Clausura 2026: horario del partido Pachuca vs Puebla, hoy sábado 7 de marzo de 2026

El duelo entre Tuzos y La Franja se disputará este sábado 7 de marzo en la cancha del Estadio Hidalgo. El silbante Jesús Rafael López Valle será el encargado de dar el pitazo inicial, programado a las 19:06 horas, tiempo del centro de México.

En vivoMinuto a minuto