Sebastián Montoya, penalizado tras su inicio de año en el GP de Australia

Sebastián Montoya inició su actividad del año en la Fórmula 2. A pesar de algunas dificultades, el piloto se presentó en Melbourne para vivir el Gran Premio de Australia. Dejó buenas sensaciones, ya que se sacudió tras quedar en la posición °15 durante la sesión clasificatoria.

El corredor del Prema Racing quedó en la novena casilla para el duelo final, mostrando garantías. Aunque largó en esa etapa desde atrás, superó seis adversarios e impuso el ritmo. Sin embargo, para la carrera definitiva, tuvo un pequeño sobresalto que le llevó a recibir una pequeña penalización al iniciar la carrera.

De manera imprudente, Montoya salió despavorido del pit lane y no se percató que a su espalda llegaba Roman Bilinski, al servicio del Dams Lucas Oil. Le chocó la trompa y retrasó su reincrporación, afectando en cierto modo la carrera.

El nacido en Miami, pero de nacionalidad colombiana, fue investigado por esa salida insegura, hecho que le costó cinco segundos después de coronar la carrera. El sábado en la noche lo ratificó la organización de la F2, a través de un trino donde se dio a conocer el pequeño infortunio.

El búlgaro Nikola Tsolov, al servicio de Campos Racing, se llevó la victoria en Melbourne tras conquistar el circuito de Albert Park. En cuanto a Montoya, logró rescatar dos unidades a pesar de la penalización. El mismo Joshua Dürksen, de nacionalidad paraguaya, quedó décimo tras recibir un castigo luego de ganar el esprint.

Así quedó el top 10 en el GP de Australia

Nikola Tsolov (Bulgaria) | Campos Racing | 25 puntos. Rafael Camara (Brasil) | Invicta Racing | 18 puntos. Laurens Van Hoepen (Países Bajos) | Trident | 15 puntos. Oliver Goethe (Alemania) | MP Motorsport | 12 puntos. Ritomo Miyata (Japón) | Hitech | 10 puntos. Tasanapoi Inthraphuvasak (Tailandia) | ART Grand Prix | 9 puntos. Colon Herta (Estados Unidos) | Hitech | 6 puntos. Gabriele Mini (Italia) | MP Motorsport | 4 puntos. Sebastián Montoya (Colombia) | PREMA Racing | 2 puntos. Joshua Dürksen (Paraguay) | Invicta Racing | 1 punto.

