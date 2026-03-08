Larcamón minimiza la polémica arbitral y afirma que el marcador fue corto

El técnico analizó la victoria 3-0 de su equipo, destacó el rendimiento colectivo y aseguró que cada vez se sienten más apoyados en Puebla

Nicolás Larcamón analizó el triunfo del Cruz Azul por 3-0 ante el Atlético de San Luis y aseguró que el marcador incluso quedó corto en relación con lo que ocurrió durante el desarrollo del encuentro. El técnico señaló que el equipo logró imponer condiciones ante un rival que exigió durante varios pasajes del partido.

El entrenador explicó que, desde su perspectiva, el arbitraje no influyó en el resultado final. “No sé por qué acción refiere un poco la frustración. Creo que el partido era y fue un desarrollo ampliamente favorable para nosotros. El resultado quedó muy corto en función de los goles que después terminamos anotando”, señaló.

El técnico también destacó el regreso de Andrés Montaño, quien volvió a participar tras superar una lesión. Para Larcamón, su reincorporación representa una noticia importante para el plantel. “Es un jugador que todos conocemos su jerarquía. Después de una lesión como la que él tuvo siempre existe la expectativa de ver cómo regresa a su rendimiento. Por suerte las muestras en los ingresos que viene teniendo empiezan a denotar un nivel similar al que tenía cuando se lesionó”, comentó.

Sobre la alineación presentada en el partido, Larcamón reconoció que la decisión respondió en parte a la carga de compromisos que enfrenta el equipo y a la necesidad de preparar alternativas en el plantel. Explicó que el calendario y la posible ausencia de jugadores convocados a selección obligan a trabajar en distintas variantes.

“Había algo de eso, un poco por las exigencias del calendario y la necesaria rotación de algunos jugadores. Sabemos que hay dos principales candidatos a ser convocados a selección y que en las definiciones del torneo no van a estar con nosotros. Es importante ir preparando la estructura colectiva y la participación de esas individualidades que tengan que asumir las salidas de Eric y de Charlie”, explicó.

Larcamón también habló sobre la adaptación del equipo a su actual estadio y la relación que se ha generado con la afición en ese recinto. Aunque reconoció que el tema de un posible regreso al Estadio Azteca depende de decisiones administrativas, destacó la conexión que el equipo ha comenzado a construir.

“Yo percibo esa sinergia que tenía la expectativa de alcanzar. El campo de juego ha mejorado mucho. Siempre queremos estar lo más cerca posible de nuestra afición, pero si nos tocara continuar en este estadio estamos con esa sensación de fortaleza”, expresó.

De cara a los próximos compromisos, el entrenador destacó el momento que atraviesa el equipo y el reto que representan los partidos que se avecinan. Larcamón considera que el plantel debe asumir con responsabilidad lo que viene en el calendario.

“Se nos viene una semana espectacular. Vamos a encarar una serie de eliminación directa con Monterrey y en el medio un partido con Pumas que todos sabemos lo que representa. Tenemos que disfrutar esa responsabilidad y defender con trabajo el buen momento del equipo”, dijo.

Finalmente, el entrenador también se refirió al nivel del delantero Gabriel Fernández, quien volvió a marcar en el encuentro. Larcamón aseguró que el atacante atraviesa un momento importante y que su relación con el grupo ha sido clave en su rendimiento.

“El Toro es un jugador con facultades tremendas. Creo que lo que lo favoreció mucho es la manera en que se vinculó con el grupo y la responsabilidad que asumió dentro del equipo. Cuando juegas con compañeros que lo potencian, alcanzar el nivel que está mostrando también es más fácil”, concluyó.

