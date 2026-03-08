Khalil Mack renueva con los Chargers por un año y apunta al Super Bowl

El equipo de Los Angeles cuenta con una defensiva que es considerada una de las mejores de la liga

Khalil Mack con los Chargers | Imagn Images via Reuters Connect

Los Los Angeles Chargers aseguraron la continuidad de uno de sus pilares defensivos al anunciar la renovación por un año de Khalil Mack, quien firmó un contrato totalmente garantizado por 18 millones de dólares, según fuentes citadas por ESPN. La noticia confirma que la franquicia apuesta por mantener intacta su sólida defensa de cara a la próxima temporada.

Mack, defensor del año en 2016 y uno de los linebackers exteriores más laureados de la historia de la NFL, registró 5.5 sacks en 2025, el segundo registro más bajo de su carrera, producto de una lesión en el codo que lo mantuvo fuera de cuatro partidos. Aun así, cuando estuvo sano, demostró su capacidad de cambiar el rumbo de los juegos para los Chargers.

Durante las semanas en que Mack estuvo ausente, Los Angeles permitió 579 yardas por tierra, la sexta mayor cifra en la liga. Pero desde su regreso en la Semana 7 hasta la Semana 18, el equipo permitió apenas 1,046 yardas de carrera, la cuarta menor marca en la NFL, lo que refleja la influencia directa de Mack en la defensa.

Con la renovación de Mack y del tackle defensivo Teair Tart, los Chargers aseguran la continuidad de dos de sus piezas clave en lo que ya es considerada una de las mejores defensas de la liga. La atención ahora se centra en recuperar a Odafe Oweh y Zion Johnson, ambos agentes libres, para reforzar la rotación de la defensa y la línea ofensiva.

A pesar de su éxito individual, Mack sigue buscando su primera victoria en playoffs. Con la derrota ante los New England Patriots en la ronda de comodines, su récord en postemporada con Los Angeles cayó a 0-6. El veterano linebacker dejó claro su objetivo: “Quiero ser campeón, en última instancia“, afirmó en la conferencia de prensa de fin de temporada.

Khalil Mack inició su carrera en 2014, cuando fue seleccionado como quinta elección global por los Raiders, equipo en el que jugó sus primeras cuatro campañas. Posteriormente fue intercambiado a los Chicago Bears en 2018 y finalmente llegó a los Chargers en 2022, consolidándose como una fuerza dominante en la defensa del equipo.

Con 113 sacks en su carrera, Mack se mantiene en el top 10 de jugadores activos en esta categoría, demostrando su consistencia y capacidad de impactar cada partido. Con su renovación, los Chargers envían un mensaje claro: confían en que su estrella defensiva los guíe hacia un ansiado campeonato de la NFL.

