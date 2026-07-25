Liverpool vs Sunderland, en vivo: transmisión del partido amistoso 2026

No te pierdas las acciones de este emocionante encuentro de pretemporada desde el GEODIS Park de Nashville

Liverpool continúa su puesta a punto para la temporada 2026-27 con un partido amistoso ante Sunderland, encuentro que formará parte de su calendario de preparación previo al inicio de las competencias oficiales. El duelo permitirá a Andoni Iraola evaluar el funcionamiento del equipo, revisar la adaptación de los refuerzos y dar participación a jugadores jóvenes dentro de su nuevo proyecto al frente de los Reds.

Sunderland tendrá una prueba de preparación ante uno de los clubes con mayor peso en Inglaterra. El compromiso servirá para que ambos equipos sumen minutos, ajusten movimientos y ensayen alternativas antes del comienzo de la campaña. La transmisión podrá seguirse a través de la multiplataforma de Claro Sports.

¿A qué hora inicia la transmisión del Liverpool vs Sunderland hoy 25 de julio?

Este partido amistoso de pretemporada entre Liverpool y Sunderland se llevará a cabo este sábado 25 de julio en el GEODIS Park de Nashville, Tennessee, en punto de las 16:00 horas de la Ciudad de México.

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