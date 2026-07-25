Chivas vs Juárez en vivo el partido de la jornada 2 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Las Chivas del Guadalajara y los Bravos de Juárez buscan sus primeros tres puntos del Apertura 2026, en un partido que se disputa en el Estadio Akron
¿Quién gana el Chivas vs Juárez, según la IA?
De acuerdo con la IA, las Chivas del Guadalajara parten como claras favoritas para imponerse a los Bravos de Juárez en el partido correspondiente a la jornada 2 del Apertura 2026. El consenso de distintos modelos predictivos concede al Rebaño Sagrado más del 60 por ciento de probabilidades de quedarse con los tres puntos, con marcadores probables de 1-0 o 2-0. Los algoritmos sustentan este pronóstico en la fortaleza del conjunto rojiblanco como local, la consolidación táctica que ha mostrado bajo su cuerpo técnico y las dificultades defensivas que Juárez suele presentar cuando juega como visitante.
El encuentro también representa una oportunidad de reacción para ambos clubes después de un inicio complicado en el torneo. Guadalajara llega tras la derrota por 2-0 frente a Toluca en el Estadio Akron, mientras que los Bravos cayeron por 1-0 ante Puebla en casa. A ese panorama se suma un historial reciente favorable para las Chivas, que han dominado los enfrentamientos directos en la Liga MX y comenzaron el año con una victoria por 1-0 sobre Juárez en condición de visitante durante el Clausura, un antecedente que refuerza el optimismo de los modelos de inteligencia artificial.
Alineaciones probables Chivas vs Juárez, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Gabriel Milito podría apostar por un esquema 3-1-4-2, un planteamiento de clara vocación ofensiva que permitió a las Chivas convertirse en uno de los protagonistas del torneo pasado. No obstante, el inicio del Apertura 2026 dejó dudas después de la derrota en la primera jornada, un resultado que puso bajo la lupa la propuesta del estratega argentino y que podría representar una prueba para su idea futbolística.
Del otro lado, Pedro Caixinha, uno de los técnicos con mayor experiencia en el fútbol mexicano, perfila un 4-2-3-1 como su sistema base. Este esquema, uno de los más utilizados en el panorama internacional, ofrece equilibrio entre defensa y ataque, una característica que Bravos de Juárez necesita para intentar sumar sus primeros puntos y competir con mayor solidez en el Apertura 2026.
Chivas: Raúl Rangel, Daniel Aguirre, Luis Romo, Diego Campillo, Fernando González, Richard Ledezma, Omar Govea, Kevin Castañeda, Bryan González, Roberto Alvarado y Armando González
Juárez: Sebastián Jurado, Javier Aquino, Haret Ortega, Jesús Murillo, Alejandro Mayorga, Denzell García, Monchu, Madson, Guilherme Castilho, Ricardinho, Óscar Estupiñán
¿A qué hora juega Chivas vs Juárez y dónde ver hoy 25 de julio la jornada 2 de la Liga MX 2026?
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México y Centroamérica: 17:00 horas | Amazon Prime Video.
Estados Unidos: 19:00 horas ET y 16:00 horas PT | fuboTV, Telemundo, UNIVERSO y Peacock.
Centroamérica: 17:00 horas | Sin transmisión
Antecedentes Chivas vs Juárez, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
En los últimos cinco años, el historial favorece con claridad a Guadalajara. Desde el Clausura 2021, ambos equipos se han enfrentado en 12 ocasiones, con saldo de siete victorias para el Rebaño, cuatro empates y apenas un triunfo de FC Juárez. Además, Chivas ha dominado tanto en casa como de visita, con resultados destacados como el 5-0 del Apertura 2024 y el reciente 1-0 en el Clausura 2026. En contraste, la única victoria de los Bravos en este periodo llegó en el Apertura 2025, cuando sorprendieron con un 2-1 en el Estadio Akron, aunque el balance general mantiene a Guadalajara con una marcada superioridad en la serie.
FC Juárez 0-1 Guadalajara | 13 de enero de 2026 | Clausura 2026
Guadalajara 1-2 FC Juárez | 16 de agosto de 2025 | Apertura 2025
FC Juárez 1-1 Guadalajara | 15 de marzo de 2025 | Clausura 2025
Guadalajara 5-0 FC Juárez | 31 de agosto de 2024 | Apertura 2024
Guadalajara 2-1 FC Juárez | 10 de febrero de 2024 | Clausura 2024
FC Juárez 1-1 Guadalajara | 18 de agosto de 2023 | Apertura 2023
FC Juárez 1-2 Guadalajara | 28 de enero de 2023 | Clausura 2023
Guadalajara 0-0 FC Juárez | 2 de julio de 2022 | Apertura 2022
FC Juárez 1-3 Guadalajara | 9 de febrero de 2022 | Clausura 2022
Guadalajara 2-2 FC Juárez | 7 de agosto de 2021 | Apertura 2021
Guadalajara 1-2 FC Juárez | 30 de enero de 2021 | Clausura 2021
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
De acuerdo con información de Caliente MX, las Chivas del Guadalajara parten como amplias favoritas para quedarse con la victoria en su próximo compromiso. El triunfo del Rebaño aparece con un momio de -244, mientras que el empate se paga en +360 y una victoria de los Bravos de Juárez ofrece +630, cifras que reflejan el respaldo de las apuestas hacia el conjunto rojiblanco.
En el mercado de goles, el pronóstico también apunta a un partido con varias emociones. La opción de más de 2.5 goles registra un momio de -182, por lo que se perfila como el escenario más probable, mientras que el marcador con menos de 2.5 anotaciones se cotiza en +140, una alternativa que luce menos favorecida de acuerdo con las proyecciones de las apuestas.