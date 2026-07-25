Chivas vs Juárez en vivo el partido de la jornada 2 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

¿Quién gana el Chivas vs Juárez, según la IA?

De acuerdo con la IA, las Chivas del Guadalajara parten como claras favoritas para imponerse a los Bravos de Juárez en el partido correspondiente a la jornada 2 del Apertura 2026. El consenso de distintos modelos predictivos concede al Rebaño Sagrado más del 60 por ciento de probabilidades de quedarse con los tres puntos, con marcadores probables de 1-0 o 2-0. Los algoritmos sustentan este pronóstico en la fortaleza del conjunto rojiblanco como local, la consolidación táctica que ha mostrado bajo su cuerpo técnico y las dificultades defensivas que Juárez suele presentar cuando juega como visitante.

El encuentro también representa una oportunidad de reacción para ambos clubes después de un inicio complicado en el torneo. Guadalajara llega tras la derrota por 2-0 frente a Toluca en el Estadio Akron, mientras que los Bravos cayeron por 1-0 ante Puebla en casa. A ese panorama se suma un historial reciente favorable para las Chivas, que han dominado los enfrentamientos directos en la Liga MX y comenzaron el año con una victoria por 1-0 sobre Juárez en condición de visitante durante el Clausura, un antecedente que refuerza el optimismo de los modelos de inteligencia artificial.