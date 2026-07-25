Real Madrid acuerda términos personales con Yan Diomande y prepara una nueva oferta al Leipzig

La llegada del atacante de Costa de Marfil depende del acuerdo entre los Merengues y RB Leipzig, mientras el PSG intenta retomar las conversaciones

Yan Diomande se acerca al Real Madrid. | Reuters

El Real Madrid dio un paso en su intento por fichar a Yan Diomande. El club español alcanzó un acuerdo verbal sobre los términos personales con el extremo de Costa de Marfil, por lo que la operación queda sujeta a las negociaciones con el RB Leipzig, dueño de sus derechos deportivos.

La autorización del jugador permite que la directiva madridista concentre ahora sus esfuerzos en la propuesta que presentará al equipo alemán. El Leipzig mantiene una postura firme respecto al precio de salida y ya habría rechazado una primera oferta cercana a los 100 millones de euros. Las versiones señalan que la institución de la Bundesliga solicita una cantidad próxima a los 130 millones.

El acuerdo con Diomande no significa que el fichaje esté completado. Real Madrid y Leipzig todavía deben definir el costo, la forma de pago y las variables que podrían incluirse en el contrato. Mientras no exista un anuncio de ambas instituciones, el marfileño continúa como jugador del conjunto alemán.

El PSG intenta reactivar las negociaciones por Diomande

La llegada del Real Madrid a las conversaciones provocó una reacción del Paris Saint-Germain, equipo que había avanzado en los contactos con el representante del futbolista. El club francés habría acordado previamente las condiciones personales con Diomande, pero no consiguió cerrar un trato con el Leipzig.

El PSG retomó los contactos para evitar que el Real Madrid se quede con el extremo. Liverpool y Arsenal también fueron relacionados con el jugador durante los últimos meses, aunque el equipo español tomó ventaja después de recibir la aprobación del atacante para negociar su incorporación.

Martín Demichelis, entrenador del RB Leipzig, se refirió al futuro de su futbolista sin confirmar una salida. El técnico señaló que Diomande continúa bajo contrato con el club, pero reconoció que el mercado puede cambiar su situación. Su vínculo con la institución alemana se extiende hasta junio de 2030 y no cuenta con una cláusula de rescisión.

¿Quién es Yan Diomande, el jugador que busca el Real Madrid?

Yan Diomande nació el 14 de noviembre de 2006 en Abiyán, Costa de Marfil. Tiene 19 años, mide 1.80 metros y ocupa principalmente la posición de extremo derecho, aunque también puede aparecer por el sector izquierdo. Llegó al RB Leipzig en julio de 2025 y utiliza el número 49.

El atacante se convirtió en una de las opciones del Leipzig por las bandas y su producción ofensiva despertó el interés de varios clubes de Europa. Antes de que terminara la campaña 2025-26, registraba 12 goles y seis asistencias en 29 partidos.

También forma parte de la selección de Costa de Marfil. Diomande debutó con el combinado mayor en octubre de 2025 y participó como titular durante el Mundial de 2026, torneo en el que su selección avanzó hasta la ronda de dieciseisavos de final.

El Real Madrid confía en avanzar después de acordar las condiciones contractuales con el futbolista. Sin embargo, el punto que definirá la operación será la respuesta del Leipzig a la próxima propuesta. Hasta que los clubes alcancen un pacto, el fichaje permanecerá en fase de negociación.

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