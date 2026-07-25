Tour de Francia 2026, etapa 20: lo mejor de Isaac del Toro hoy 25 de julio

Revive los mejores momentos de Isaac del Toro en la etapa 21 del Tour de Francia 2026, un recorrido de 170.9 km Le Bourg d’Oisans y Alpe d’Huez

¡Revive los momentos que marcaron la etapa 20 del Tour de Francia 2026 este sábado 25 de julio! La etapa 20 del Tour de Francia 2026 representa la última gran batalla de montaña de la competencia y una jornada clave para definir al campeón de la clasificación general. El recorrido cuenta con 170.9 kilómetros y un desnivel acumulado de 5,450 metros, con cuatro ascensos alpinos que pondrán a prueba a los principales candidatos al maillot amarillo. La prueba se disputará el sábado 25 de julio de 2026 y será el penúltimo día de actividad del Tour.

Los corredores enfrentarán una ruta de alta montaña que puede marcar diferencias definitivas antes de la llegada a París y establecer al ganador de la edición 2026. El pelotón deberá superar puertos como el Col de la Croix de Fer, el Col du Télégraphe, el Col du Galibier y el Col de Sarenne, antes de afrontar el cierre en el histórico ascenso al Alpe d’Huez, donde se vivirá el último duelo entre los favoritos por el título.

Te puede interesar