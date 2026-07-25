México inicia en Santo Domingo 2026 el camino rumbo a Los Angeles 2028

Una delegación de 646 atletas, incluyendo figuras olímpicas como Juan Manuel Celaya y Alejandra Valencia, buscará mantener el dominio regional tras el éxito histórico en San Salvador 2023.

El camino arranca en los Centroamericanos 2026 | Claro Sports

México comenzará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 una de las primeras evaluaciones colectivas de su proceso rumbo a Los Angeles 2028. La competencia regional se desarrollará del 24 de julio al 8 de agosto y reunirá a más de seis mil deportistas de 37 países, distribuidos en 40 disciplinas. La delegación nacional estará integrada por 646 atletas: 332 hombres y 314 mujeres.

La justa representará algo más que una oportunidad para sumar medallas. Santo Domingo permitirá medir la continuidad de los atletas que compitieron en Paris 2024, observar a quienes atraviesan un relevo generacional y detectar nuevos nombres con posibilidades de llegar a la siguiente cita olímpica. En algunas disciplinas, como el taekwondo, el torneo también formará parte del comienzo de la suma de puntos para el ranking internacional.

México aterrizará en República Dominicana con la responsabilidad de mantener su lugar como una de las delegaciones de referencia en la zona. El país ha encabezado el medallero general de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 12 ediciones y llega como bicampeón, después de imponerse en Barranquilla 2018 y San Salvador 2023. Sin embargo, el crecimiento de Cuba, Colombia, República Dominicana, Guatemala y otros representantes de la región obliga a evitar cualquier exceso de confianza.

San Salvador 2023 anticipó parte del éxito mexicano en Paris 2024

La edición celebrada en El Salvador dejó la mejor actuación mexicana en la historia de estos Juegos. México terminó San Salvador 2023 con 353 medallas: 145 de oro, 108 de plata y 100 de bronce, resultado con el que refrendó el primer lugar general. Aquella cosecha también permitió observar a varios deportistas que, poco más de un año después, subirían al podio de los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

Uno de esos casos fue el de Prisca Awiti, quien se proclamó campeona centroamericana en la categoría de menos de 63 kilogramos. La judoca superó a representantes de Honduras, Colombia y Cuba antes de conquistar el título en San Salvador. En París confirmó su crecimiento al obtener la plata y convertirse en la primera representante de México que ganó una medalla olímpica en judo.

El boxeo también presentó una ruta similar. Marco Verde ganó el oro de los 71 kilogramos en San Salvador 2023, donde derrotó en la final al colombiano Jhon Rodríguez. Posteriormente consiguió el campeonato de los Juegos Panamericanos de Santiago y llegó a París como uno de los principales representantes nacionales. En Francia avanzó hasta la final y entregó a México la medalla de plata.

El tiro con arco aportó dos ejemplos más. Alejandra Valencia obtuvo tres oros en San Salvador: individual, equipos femenil y equipos mixtos, mientras que Ángela Ruiz ganó el título por equipos junto a Valencia y Aída Román, además de sumar un bronce individual. En París, ambas formaron parte del conjunto mexicano que conquistó el bronce olímpico con Ana Paula Vázquez.

De esta manera, cuatro de los siete deportistas mexicanos distintos que subieron al podio en Paris 2024 habían ganado al menos una medalla en San Salvador 2023: Prisca Awiti, Marco Verde, Alejandra Valencia y Ángela Ruiz. El antecedente muestra el valor de la competencia regional como espacio de preparación y consolidación, aunque una medalla centroamericana no garantiza el éxito frente a las potencias mundiales.

Las figuras mexicanas que competirán en Santo Domingo 2026

Para la edición de 2026, México volverá a combinar experiencia olímpica con atletas en desarrollo. Juan Manuel Celaya y Gabriela Rodríguez fueron elegidos como abanderados de la delegación. Celaya obtuvo la plata olímpica en París junto a Osmar Olvera en el trampolín sincronizado de tres metros, mientras que Rodríguez terminó séptima en skeet y cuenta con resultados en Copas del Mundo y campeonatos internacionales.

Los clavados presentarán a dos de los principales nombres de toda la competencia. Osmar Olvera y Juan Celaya disputarán por primera vez unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, tanto en las pruebas individuales de trampolín como en los sincronizados. El equipo también incluye a Randal Willars, Emilio Treviño, Alejandra Estudillo, Adriana Torres, Rut Páez y Zyanya Parra. Para Olvera y Celaya, el oro centroamericano es uno de los títulos que todavía no aparece en sus trayectorias.

El tiro con arco llevará nuevamente a las tres integrantes del equipo que obtuvo el bronce en París: Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz. Junto a ellas estarán Matías Grande, Francisco Padilla, Maya Becerra, Sebastián García, Ana Sofía Hernández y Dafne Quintero, entre otros. México buscará defender los seis títulos obtenidos en San Salvador y mantener su presencia entre los principales equipos del continente.

Otra de las cartas nacionales seráYareli Acevedo, campeona mundial de la carrera por puntos y número uno del ranking mundial de resistencia en ciclismo de pista. La capitalina participará en persecución por equipos, ómnium, madison y ruta. En la temporada 2026 ya consiguió podios en las Copas del Mundo de Perth, Malasia y Hong Kong, además de dos oros en el Summer Slam celebrado en California.

La lista de atletas con experiencia internacional también incluye a Kenia Lechuga en remo; Alegna González, Alejandra Ortega, Uziel Muñoz y Erick Portillo en atletismo; así como Leslee Soltero y Rubén Nava en taekwondo. En esta última disciplina, México pretende competir por el liderato del medallero, al mismo tiempo que sus representantes comienzan a construir su posición internacional rumbo a Los Angeles 2028.

Santo Domingo 2026 no definirá por sí solo el equipo olímpico mexicano, pero sí establecerá una primera fotografía del ciclo. Los resultados mostrarán qué figuras de París mantienen su nivel, qué jóvenes están preparados para asumir mayores responsabilidades y en qué deportes México necesita ajustar su proyecto. La meta inmediata será conservar el dominio regional; el objetivo de fondo será transformar esa cosecha en atletas capaces de disputar finales y medallas en Los Angeles 2028.

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