El PSG le declararía la guerra al Real Madrid: Rodri, la manzana de la discordia

El mercado de fichajes tomó forma tras el Mundial 2026 y Rodri sería uno de los nombres más buscados con rivales como el PSG y Real Madrid

Rodri, el jugador más buscado en el mercado de fichajes | Reuters

Rodri Hernández se mantiene como uno de los jugadores más mencionados entre los rumores del mercado de fichajes de este verano y, cuando parecía que el mediocampista terminaría en las filas del Real Madrid, ahora el conjunto merengue tendría un rival de peso con la supuesta incursión del PSG en la pelea por el vigente Balón de Oro.

De acuerdo con información del medio francés RMC Sport, el combinado parisino habría contactado al Manchester City para preguntar por la situación contractual del centrocampista español con la intención de analizar la posibilidad de ficharlo antes de que cierre la ventana de transferencias.

La salida de Rodri luce cada vez más probable debido a que su contrato con los Citizens expira en el verano de 2027 y esta sería una de las últimas oportunidades para que el equipo británico obtenga varios millones de euros por la venta de uno de los mejores futbolistas de su plantilla.

El informe periodístico señala que el PSG no tenía previsto incorporar a Rodri durante este verano; sin embargo, la situación contractual del futbolista de 30 años habría convencido a la directiva del equipo de la Ligue 1 de intentar el fichaje del campeón del mundo.

Otro de los supuestos interesados sería el Barcelona, aunque parece que la institución azulgrana no tendría un interés tan avanzado como el del Real Madrid, equipo que aparentemente ya habría alcanzado un acuerdo con el jugador. No obstante, ese escenario podría cambiar si el PSG presiona lo suficiente para quedarse con un futbolista que encajaría a la perfección en el sistema táctico de Luis Enrique gracias a su capacidad para iniciar la salida del balón y distribuir el juego desde el mediocampo.

Medios de comunicación en España aseguran que Rodri rechazó una renovación de contrato con el Manchester City, incluso después de recibir un par de propuestas, por lo que la puja podría reducirse al PSG y al Real Madrid, una decisión que el jugador deberá tomar tarde o temprano.

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