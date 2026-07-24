Posibles alineaciones de Independiente Medellín vs Deportivo Pasto por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Aunque el cuadro Volcánico fue protagonista el semestre anterior, lleva cinco partidos en línea con derrota.

Independiente Medellín y Deportivo Pasto se estrenan.

La Liga BetPlay Dimayor 2026-II ya está en marcha. Todos los equipos están buscando tener un buen arranque que valide la gestión hecha durante el mercado de fichajes del fútbol colombiano que todavía está en curso. Es momento para que Independiente Medellín y Deportivo Pasto se enfrenten en una contienda entre el naciente proyecto de Amaranto Perea y la polémica constante con Jonathan Risueño.

Posible alineación de Independiente Medellín para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Independiente Medellín: Salvador Ichazo; Hayen Palacios, Luis Escorcia, Kevin Mantilla, Jhan Mena; Dídier Moreno, Diego Moreno, Baldomero Perlaza; Juan Córdoba, Jeison Medina y John Montaño. D.T.: Amaranto Perea.

Posible alineación de Deportivo Pasto para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Deportivo Pasto: Geovanni Banguera; Santiago Jiménez, Julián Quiñones, Nicolás Gil, Hervin Goyes; Yéiler Góez, Enrique, Serje, Hárrinson Mancilla, Diego Chávez; Santiago Córdoba y Jorge Obregón. D.T.: Jonathan Risueño.

¿Cómo y dónde ver Independiente Medellín vs Deportivo Pasto por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este encuentro de la primera jornada del campeonato se dará en el Estadio Metropolitano de Itagüí este sábado, 24 de julio, a las 4:05 p.m. La distribución de señales indica que se podrá ver por el canal abierto y también por el de suscripción adicional de Win Sports+. Quien desee acceder vía streaming podrá optar por una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Independiente Medellín

22.07.2026 | Independiente Medellín 2-2 Vasco da Gama.

11.07.2026 | Independiente Medellín 1-2 Jaguares.

02.06.2026 | Independiente Medellín 2-1 Cúcuta Deportivo.

29.05.2026 | Leones 1-1 Independiente Medellín.

26.05.2026 | Estudiantes de La Plata 1-0 Independiente Medellín.

Últimos cinco partidos de Deportivo Pasto

21.07.2026 | Deportivo Pasto 0-1 Bogotá.

13.05.2026 | Deportivo Pasto 0-2 Deportes Tolima.

09.05.2026 | Deportes Tolima 1-0 Deportivo Pasto.

03.05.2026 | Junior 4-3 Deportivo Pasto.

23.04.2026 | Deportivo Pasto 1-2 Santa Fe.

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