LMB 2026: Leones de Yucatán vs Diablos Rojos Del Mexico, en vivo

Disfruta en vivo el duelo entre Leones y Diablos Rojos dentro del Juego 2 de su serie, en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol

La temporada regular de la Liga Mexicana de Béisbol 2026 entra en su recta final y los Diablos Rojos del México buscan mantener el ritmo para llegar en buenas condiciones a los playoffs. El conjunto escarlata intentará aprovechar sus últimos compromisos para afinar detalles y sostener el nivel mostrado durante la campaña, mientras que los Leones de Yucatán, ubicados en el último lugar de la Zona Sur, tratarán de cerrar el calendario con una victoria que les permita darle una satisfacción a su afición ante uno de los equipos protagonistas del torneo.

Sigue toda la actividad del diamante este miércoles 29 de julio a través de la multiplataforma de Claro Sports. Disfruta cada entrada, los batazos, las carreras y las jugadas que marcarán uno de los últimos enfrentamientos de la fase regular del béisbol mexicano.

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