Kevin Álvarez confía en recuperar su mejor versión en su reencuentro con Guillermo Almada

El lateral de las Águilas del América reconoce que mantiene el sueño de jugan una Copa del Mundo y de dar el salto al fútbol europeo

Kevin Álvarez comenzó una nueva etapa con América bajo las órdenes de Guillermo Almada, entrenador con el que ya trabajó durante su paso por Pachuca. En entrevista exclusiva con Claro Sports en W Radio, el lateral explicó que el sistema del técnico uruguayo puede ayudarlo a recuperar el nivel que lo llevó al conjunto azulcrema.

Después de las primeras dos jornadas del torneo, Álvarez ha aparecido como titular y en una función distinta dentro del campo. El futbolista reconoció que todavía se encuentra en un proceso de adaptación, al igual que el resto del plantel ante las modificaciones impulsadas por el nuevo cuerpo técnico.

“Estoy contento. No es una posición que desconozca y creo que se puede mejorar cada vez más. El equipo va empezando, se está adaptando a la nueva idea de juego y esperamos que, con el paso de los partidos, todo el funcionamiento sea mejor”, declaró.

El defensa también aseguró que dejó atrás la pubalgia que condicionó su continuidad durante una parte de su etapa anterior. Aunque todavía busca recuperar ritmo y coordinación dentro del nuevo esquema, afirmó que se encuentra preparado para competir por un lugar en la alineación.

“Fue un tema complicado en su momento, pero ahora estoy excelente y me siento muy bien. Falta un poco de ritmo y de entendimiento de lo que estamos haciendo como nuevo, pero de ahí se van dando las cosas”, explicó el jugador mexicano.

Álvarez destacó que el trabajo defensivo continuará como una prioridad para América. Recordó que Almada también concedía importancia a ese aspecto durante su etapa en Pachuca, donde lograron terminar una temporada como una de las defensas con mejores registros.

El reencuentro con el entrenador representa una oportunidad para desenvolverse en un sistema que considera adecuado para sus características. “Es un estilo de juego que me favorece un poco más por la forma de jugar. Quiero aprovechar todos los minutos que pueda tener”, señaló.

El lateral descartó que este nuevo ciclo deba ser considerado como una revancha personal. Defendió su rendimiento durante los últimos años y sostuvo que sus ausencias estuvieron relacionadas principalmente con los problemas físicos que atravesó.

“No lo veo como una revancha. Hubo momentos en los que entregué todo de mí, hicimos las cosas bien y fuimos campeones. Mientras estuve sano, jugué prácticamente el 95 por ciento de los minutos. Confío en mi trabajo, tengo títulos y estoy tranquilo, aunque sé que puedo dar más”, afirmó.

Álvarez reconoció que atravesó momentos personales complicados mientras intentaba recuperarse de la lesión. El futbolista evitó profundizar en lo ocurrido, pero admitió que llegó a cuestionarse si podría regresar al nivel que había mostrado durante sus primeros años en la Liga MX.

“Fueron momentos muy difíciles. La gente no sabe lo que uno vive ni lo que realmente me pasó. Es un tema del que por ahora no tengo planeado hablar, pero fue algo muy grande. Ahora que estoy bien, trato de recuperar mi mejor forma”, comentó.

El jugador explicó que se siente más cómodo como lateral dentro de una línea de cuatro, con libertad para incorporarse desde atrás. También confirmó que mantiene el sueño de jugar en Europa y de regresar a la selección mexicana para disputar el Mundial de 2030. “Sé que cada vez es más difícil, pero todavía sueño como niño. No tengo idea de cómo va a suceder, pero va a suceder. También me duele no haber estado en este Mundial, pero tengo cuatro años para trabajar y buscar estar en el siguiente”, concluyó.

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