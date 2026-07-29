Obed Vargas marca su primer gol con el Atlético de Madrid ante Getafe

El mexicano marcó su primer gol como colchonero al convertir un penalti que él mismo provocó en el triunfo 4-1 sobre el equipo azulón

El nacido en Alaska busca llenarle el ojo al Cholo Simeone | @Atleti

Obed Vargas abrió su cuenta goleadora con el Atlético de Madrid durante la victoria por 4-1 sobre el Getafe, en el primer amistoso de la pretemporada 2026-27 para el equipo dirigido por Diego Simeone. El mediocampista mexicano convirtió desde el punto penal el tanto que cerró el marcador en el Cerro del Espino.

El encuentro se disputó a puerta cerrada en la ciudad deportiva de Majadahonda y permitió al cuerpo técnico rojiblanco observar a varios futbolistas de la cantera. Vargas ingresó para disputar la segunda mitad y compartió el centro del campo con Johnny Cardoso, dentro de una alineación renovada por completo tras el descanso.

Obed Vargas provoca el penalti y convierte el 4-1

La acción del gol mexicano comenzó con un pase filtrado de Hueso hacia el área. Vargas recibió de espaldas, giró para superar la marca y encaró a David Soria, quien derribó al mediocampista cuando intentaba quitarse al portero del Getafe.

El propio jugador de la selección mexicana tomó el balón para ejecutar la pena máxima. Obed Vargas disparó con fuerza hacia el centro de la portería y colocó el 4-1 al minuto 89, consiguiendo su primera anotación con la camiseta del Atlético de Madrid, aunque dentro de un compromiso amistoso.

El gol completó una actuación en la que Vargas participó en la distribución desde el mediocampo y buscó incorporarse al ataque. El mexicano dejó varias intervenciones con el balón antes de fabricar la jugada que terminó en el penalti, una acción con la que aprovechó los minutos concedidos por Simeone.

Doblete de Ademola Lookman

El Atlético había tomado ventaja desde el minuto cinco por medio de Ademola Lookman. Rodrigo Mendoza remató desde la frontal y el balón golpeó el poste antes de quedar a disposición del delantero. Lookman recogió el rebote y marcó el primero de sus dos goles durante la primera mitad.

El atacante nigeriano volvió a aparecer al minuto 35. La jugada avanzó desde el mediocampo con Morten Hjulmand y terminó con un centro de Carlos Martín hacia el segundo poste. Lookman atacó el espacio y definió para establecer el 2-0, antes de que Álvaro Gutiérrez descontara para el Getafe previo al descanso.

Simeone reemplazó a sus once jugadores para el comienzo del segundo tiempo y presentó una formación integrada en su mayoría por elementos de la cantera. José María Giménez participó en la jugada del tercer gol con un pase profundo para Arnau Ortiz, quien quedó frente al guardameta rival.

Ortiz controló el envío, regateó a Soria y mantuvo la calma pese a la presencia de un defensor sobre la línea. El delantero definió para colocar el 3-1 al minuto 55 y encaminar el triunfo rojiblanco, antes de que Vargas completara la goleada desde los once metros.

Además del marcador, el ensayo permitió al Atlético probar distintos esquemas y repartir minutos entre jugadores del primer equipo y jóvenes de su estructura. Vargas formó parte del grupo encargado de conducir al equipo durante el segundo tiempo, junto con Giménez y Cardoso, dentro de una alineación con ocho canteranos.

El siguiente compromiso del Atlético de Madrid será frente al Manchester United el sábado 1 de agosto. El amistoso se disputará en el Strawberry Arena de Estocolmo, Suecia, a partir de las 15:00 horas locales, como parte de la preparación del conjunto colchonero antes del inicio de LaLiga.

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