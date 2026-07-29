Juegos Centroamericanos 2026 en vivo: resultado natación finales día 2 en directo

La jornada entregará medallas en 50 m pecho, 100 m libre, 200 m mariposa, 400 m combinado individual y relevos 4×100 m libre

La natación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 continúa con el segundo día de finales y una cartelera integrada por diez pruebas con medalla. El centro acuático recibirá nuevamente a los representantes de la región, quienes competirán en pruebas de velocidad, fondo, mariposa, combinado individual y relevos.

La sesión contempla las finales de 50 metros pecho, 100 metros libre, 200 metros mariposa y 400 metros combinado individual, todas en las ramas femenil y varonil. El programa cerrará con los relevos 4×100 metros libre femenil y varonil, donde las selecciones buscarán mantener el ritmo durante los cuatro recorridos para definir los últimos podios del día.

Entre los nombres mexicanos a seguir aparecen Byanca Rodríguez, Andrés Puente, Celia Pulido, Susana Hernández, Jorge Iga, Andrés Dupont, Aranza López, Rafael Arizpe, Regina Medina, Yuritzi Salgado, Humberto Nájera, María Méndez, Daniela Linares, David Medina y Santiago Blanco. Sigue en vivo por Claro Sports las finales, los resultados y la entrega de medallas del día 2 de la natación en Santo Domingo 2026.

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