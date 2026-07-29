La repartición de los derechos de TV del fútbol colombiano, en puntos suspensivos

La última asamblea entre los clubes deja todo más abierto tras la exigencia de los grandes, que buscan modificar la entrega de dineros por este concepto.

Final entre Junior y Nacional | VizzorImage.

Todo sigue en veremos. Después de que el grupo de ocho grandes de la Liga BetPlay se rebelara contra el actual modelo de repartición de derechos televisivos, el suspenso se alarga a medida de que se vaya terminando el contrato actual de Win Sports como el poseedor principal. La mecánica no llena las exigencias de al menos ocho escuadras del rentado local, que ya no ven viable este método.

Previo a la primera fecha de Liga, un comunicado en conjunto con el llamado ‘G8’ sorprendió a propios y extraños. Los clubes se rehusaban a brindar sus derechos de imagen si no se cambiaba la repartición de ingresos. Esto dejó todo el debate en la opinión pública, pues ha sido blanco de críticas el porqué Atlético Nacional recibe lo mismo que un equipo de Segunda División.

Presionada a responder, la Dimayor convocó a una asamblea extraordinaria este miércoles para debatir lo sucedido. Por ahora, el desacuerdo ante el modelo igualitario no va más allá de la petición. Con un tono más mesurado, se habló acerca de la amenaza de los derechos intangibles y de imagen.

El parte de la Dimayor

A través de un comunicado más diplomático e institucional, el ente futbolero decidió bajarle los humos al asunto. Los representantes de los 36 afiliados estuvieron presentes en la sede de la FCF, donde se habló principalmente del modelo de distribución. Hasta ahora, no existe un acuerdo final, dejando todo a la expectativa mientras se sella el nuevo acuerdo de TV.

“Los clubes intercambiaron diferentes puntos de vista sobre este modelo, en un ejercicio que hace parte e la autonomía y la gobernanza de la Dimayor. Como resultado de la discusión, se acordó que la revisión del esquema de distribución de los ingresos se desarrollará de manera conjunta con los 36 clubes afiliados, una vez concluya el proceso de evaluación de las ofertas presentadas para la asignación de los derechos audiovisuales”, rezó el pronunciamiento.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 – 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 llevó a cabo hoy su Asamblea Extraordinaria en las instalaciones de la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, con la participación de los… pic.twitter.com/UNuK0v8Ely — DIMAYOR (@Dimayor) July 29, 2026

Igualmente, el “freno de mano” alarga la toma de decisiones. Por ahora, la puerta está abierta para que otros canales interesados pongan una oferta en la mesa, o por qué no, la renovación de Win Sports apenas se termine el contrato en diciembre. Todo pinta que habrá un cambio histórico en el esquema.

Todo este “meollo” no influirá en el desarrollo actual de las competiciones de la Dimayor. Se descarta totalmente un cese de actividades en la recta final del año. Es casi utópico pensar en una “liga paralela” entre los ocho clubes que discrepan con el modelo de ingresos actual, o por lo menos así está el panorama a cuatro meses de vencerse el contrato del canal vigente.

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