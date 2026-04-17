Longines Global Champions Tour México 2026, en vivo: Prueba individual

Los mejores binomios del planeta buscan la cima del podio en el Campo Marte durante la prueba individual

El Longines Global Champions Tour 2026 alcanza uno de sus puntos más críticos con la celebración de la Prueba Individual en la Ciudad de México. En esta jornada, el enfoque se desplaza de la estrategia colectiva hacia la maestría personal, donde cada jinete y amazona debe demostrar una armonía perfecta con su caballo. El recorrido, diseñado con la máxima complejidad técnica, no permite margen de error; solo aquellos que logren combinar velocidad extrema con una limpieza absoluta en los saltos podrán aspirar a lo más alto del podio en el icónico Campo Marte.

La altura de la CDMX y la presión de una de las aficiones más apasionadas del mundo añaden un ingrediente extra de dificultad a esta competencia de prestigio global. Los mejores binomios del ranking mundial saltarán a la pista buscando puntos cruciales para el campeonato individual, brindando un espectáculo de elegancia, potencia y valentía. No te pierdas ni un segundo de esta emocionante batalla por la cima del hipismo mundial, en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

Te puede interesar