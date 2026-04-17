Liv Golf 2026 Mexico City Ronda 1, en vivo

Perez defiende la cima ante el acecho de Rahm en Chapultepec; Legion XIII lidera la lucha por equipos en una jornada clave

Tras una jornada inaugural electrizante en el Club de Golf Chapultepec, la acción continúa con el francés Victor Perez defendiendo la cima tras su histórica tarjeta de 62 golpes (-9). El jugador de los Cleeks GC llega encendido tras registrar 11 birdies, pero no podrá bajar la guardia: el acecho de Jon Rahm es inminente. El capitán de Legion XIII se ubica a solo tres golpes de distancia y busca aprovechar las condiciones de altitud de la Ciudad de México para remontar y pelear por su segundo título individual de la temporada.

La batalla por equipos también promete emociones fuertes, con Legion XIII liderando la clasificación con un sólido -9, seguidos de cerca por los 4Aces de Dustin Johnson. Por su parte, la afición local espera una reacción de los mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Ancer, quienes buscarán aprovechar el conocimiento del campo para escalar posiciones tras un inicio discreto. No te pierdas ni un golpe de esta segunda ronda, donde la estrategia será clave para definir quiénes llegarán con opciones de gloria al domingo.

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