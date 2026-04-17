Kevin Viveros demanda a Atlético Nacional por irregularidades en su traspaso a Brasil

El delantero actualmente figura en el Athletico Paranaense del fútbol brasileño, pero mencionó que la relación está rota con los ‘Verdolagas’.

Kevin Viveros, exjugador de Atlético Nacional | Vizzor

Kevin Viveros ha sido una de las revelaciones en el fútbol de Brasil. El delantero de 25 años dio el salto a la liga más poderosa del continente tras su periplo en Atlético Nacional. Allí, al servicio del ‘Verdolaga’, logró anotar 14 goles y cuatro asistencias en 59 cotejos disputados.

Por ahora, ha dejado buenas sensaciones en Athletico Paranaense. Suma siete dianas en lo corrido de la temporada, llegando al punto de disputar la tabla de máximos artilleros en el certamen. De hecho, dicen desde Brasil que otros clubes más poderosos han preguntado por sus servicios.

Eso sí, quedó en el aire el sinsabor de su relación actual con el cuadro paisa. Fue transferido a cambio de una gran suma de dinero: cinco millones de dólares por el 70% de sus servicios. Nacional, según se reportó en la oficialidad, terminó con el 30% restante.

La demanda de Viveros a Atlético Nacional

Viveros, en diálogo con Despierta Win, soltó un bombazo inesperado. Frente a las dificultades por tema de representantes, el atacante confesó que instauró una demanda ante la FIFA por un dinero no pagado a sus servicios. Otro dolor de cabeza para la dirigencia del club.

“Yo veo los partidos de Nacional y apoyo al equipo, pero en otra parte la amistad está complicada. Estoy un poco triste porque sucedió algo lo cual me tiene triste de mi traspaso. Cuando llegué, me hicieron firmar dos contratos. Mi abogado me dice que es ilegal firmar dos contratos, luego yo tenía unos agentes, los cuales no son FIFA, entonces Nacional impuso un agente FIFA que nunca he conocido en mi vida”, indicó de entrada.

Los problemas son de dinero y contratación. Viveros tenía un representante que no era agente FIFA, entonces le asignaron otra figura que hace parte del círculo del club, pero no lo conocía. En sus palabras, ni sabía quién era él y apareció en el papel. Desde Brasil le pagan un dinero a esa persona y no a su representante, por lo que no le habría llegado ese ingreso a Viveros.

“Nacional me pone a esa persona. No sé quién es. Han entrado unos dineros que no estoy recibiendo. En un pago no recibí lo que correspondía, como un 5% porque se cuadró como un 70-30. Estoy tratando con Nacional cambiar esa persona. No puede ser que ellos reciban todo el dinero y yo no, porque también lo necesito”, complementó.

“Mi sueldo lo paga Paranaense. De eso no tengo problema, pero en el tema de representación, yo ya demandé por la FIFA a Nacional. Esperemos con mis abogados darle pronta respuesta a esto. Intenté hacerlo con la buena fe, pero fue complicado. Mando correos al club y no los respondía, al presidente y a Fermani. Estoy un poco triste por eso. La FIFA se encarga de todo”, fue la declaración ‘bomba’ de Viveros.

A falta de una declaración oficial de Atlético Nacional sobre el tema Viveros, el atacante espera una pronta solución del tema. Situación extradeportiva que enciende nuevamente alarmas en medio de las críticas al ‘Verdolaga’ desde el punto de vista dirigencial.

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