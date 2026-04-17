Preocupación en River Plate: Juan Fernando Quintero se pierde el Superclásico ante Boca Juniors

El antioqueño espera estar disponible para Néstor Lorenzo, cuando el técnico convoque a los jugadores para el partido ante Costa Rica en Bogotá.

Juan Fernando Quintero River Plate / Luis ROBAYO / AFP

River Plate derrotó con lo justo a Carabobo de Venezuela el pasado miércoles 15 de abril en el Monumental, en el marco de la segunda jornada de la Copa Sudamericana. Sebastián Driussi al 66′ le dio el gol con el que el equipo de Eduardo Coudet sumó su primera victoria en la ‘Otra Mitad de la Gloria’, ya que había empatado en la primera salida ante Blooming.

Sin embargo no todo fue ‘color de rosa’ para el cuadro ‘Millonario. El volante colombiano Juan Fernando Quintero sumó su primera titularidad bajo las órdenes del ‘Chacho’, no obstante el antioqueño tuvo que salir sustituido por el ecuatoriano Kendry Paéz al minuto 52, cuando el compromiso se encontraba igualado 0-0.

Pues bien, horas después del encuentro ante el elenco venezolano se supo la gravedad de la lesión de ‘Juanfer’, el habilidoso futbolista de la Selección Colombia presentó lesión muscular de grado uno del psoas. Aparentemente estará fuera de las canchas de 2 a 3 semanas, sin embargo todo estará sujeto a la evolución.

La noticia cae ‘como baldado de agua fría’ para todo el entorno de River Plate, ya que el equipo se dispone a recibir este domingo 19 de abril a Boca Juniors por la jornada 15 de la Primera División de Argentina, un compromiso que se vive y se siente distinto, un campeonato aparte como lo han catalogado históricamente ‘Millonarios’ y ‘Xeneixes’.

En cuanto al entorno de la Selección Colombia no tendría que haber preocupación por Quintero. El equipo nacional recibe el próximo 29 de mayo a Costa Rica en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, será un partido de despedida en la capital de la República, como antesala de la disputa del Mundial 2026 de la ‘Tricolor’.

River Plate vs Boca Juniors en vivo: horario y dónde ver

En tierras colombianas el partido más atractivo del fútbol argentino se podrá ver a partir de las 03:00 de la tarde y estará disponible en ESPN – Disney+ en la plataforma de streaming.

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