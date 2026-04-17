¡A contracorriente! David Olvera narra lo que no se vio tras romper el récord mexicano de aguas abiertas

David Olvera platicó en Claro Sports toda la travesía que vivió al completar el recorrido de 85 kilómetros de mar abierto entre Cozumel y Cancún

David Olvera hizo historia en la natación mexicana al imponer un nuevo récord nacional tras completar los 85 kilómetros en mar abierto entre Cozumel y Cancún, con un tiempo de 16 horas y 48 minutos de nado ininterrumpido. El tritón potosino compartió en exclusiva para Claro Sports, dentro del espacio Peloteando, los detalles de una hazaña que va mucho más allá de lo visible, al revelar las dificultades físicas y mentales que enfrentó durante el recorrido y que no se apreciaron desde fuera. Su logro no solo marca un hito personal, sino que también se perfila como un parteaguas para el desarrollo de las aguas abiertas en México.

Este nuevo récord se suma a una trayectoria que ya había captado la atención internacional, luego de que Olvera rompiera el Récord Guinness de la vuelta más rápida a la isla de Manhattan, con un tiempo de 5 horas, 34 minutos y 58 segundos. Ese antecedente consolidó su reputación como uno de los nadadores más resistentes del país y dio contexto al exigente desafío que completó el pasado 7 de abril. Durante la entrevista, el mexicano también adelantó cuáles serán sus próximos retos en el mar abierto, suficiente para dejar en claro que su ambición competitiva sigue creciendo brazada a brazada.

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