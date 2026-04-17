AEL Limassol vs Enosis Neon Paralimni, en vivo el partido en la Liga de Chipre

AEL Limassol enfrenta a Enosis Neon Paralimni en la Liga de Chipre. AEL busca asegurar su permanencia mientras el Paralimni lucha por evitar el descenso

La temporada en la liga chipriota entra en su recta final y el AEL Limassol busca mantener el paso para evitar cualquier susto en el Grupo Descenso. El equipo, sin Memo Ochoa en la convocatoria, suma 37 puntos y quiere aprovechar la localía para dar otro golpe de autoridad y darle tranquilidad al vestidor del cuadro dirigido por Hugo Martins.

Por su parte, el Paralimni llega hundido en el fondo de la tabla y sin margen para especular, por lo que todavía puede convertirse en un rival incómodo para el AEL. El equipo local sabe que no puede confiarse y que una victoria en casa sería clave para cerrar con mayor calma esta etapa del campeonato.

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