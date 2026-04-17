Jugando Claro, en vivo | Jueves 16 de abril

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El futbol mexicano sigue siendo protagonista en Europa y América, pero no todos los reflejos son positivos. En una jornada de eliminación en Europa, tres futbolistas mexicanos, Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda y Mateo Chávez, quedaron fuera de la competencia internacional, dejando a muchos aficionados con un sabor amargo. La tristeza fue palpable, ya que estos jugadores representaban la esperanza mexicana en las etapas avanzadas de la Europa y Conference League, pero sus equipos no pudieron superar los obstáculos, marcando un duro revés para sus aspiraciones continentales.

A pesar de la eliminación de los tres, Obed Vargas sigue siendo la única luz mexicana en Europa, pues el Atlético de Madrid ha avanzado en la Champions League con su participación intacta. Este hecho refleja no solo su calidad y crecimiento, sino también el buen trabajo que el mediocampista está realizando en su club, manteniéndose como una pieza clave en el equipo de Madrid.

Por otro lado, en la Liga MX, Pumas ya tiene asegurado su lugar en la Liguilla del Clausura 2026, pero aún busca mejorar su posición en la tabla. Este sábado, se enfrentan a San Luis con la misión de no solo ganar, sino también consolidar su lugar entre los equipos más fuertes de la competencia. Las expectativas son altas, y Pumas está decidido a dejar huella con un rendimiento consistente que los mantenga como contendientes.

Cruz Azul, por su parte, se enfrenta a una pérdida importante en su ataque. Nicolás Ibáñez, uno de los jugadores clave para el equipo, ha sufrido una lesión que pone en duda su participación en los próximos partidos. El impacto de su ausencia podría ser significativo, especialmente en la parte ofensiva, lo que deja a la Máquina en una situación delicada. Los expertos coinciden en que la falta de Ibáñez podría afectar la capacidad de Cruz Azul para mantener su nivel y su ritmo de juego.

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