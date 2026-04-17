El regreso de Juan Carlos Osorio al fútbol colombiano toma fuerza

El nombre de Juan Carlos Osorio toma fuerza en el fútbol colombiano: Atlético Bucaramanga avanza en negociaciones para que el estratega regrese a dirigir en la Liga BetPlay.

Juan Carlos Osorio llegaría a Chivas | Imago 7.

La Liga BetPlay entra en su recta final y la fase del todos contra todos está cada vez más cerca de definirse, con la pelea por los ocho mejores equipos al rojo vivo. Sin embargo, en paralelo a la lucha deportiva en la tabla, el campeonato también ha estado marcado por constantes movimientos en los banquillos técnicos, una tendencia que ha sacudido a varios clubes en el presente semestre.

Cambios de técnico en plena competencia

Millonarios, Jaguares y Boyacá Chicó han sido algunos de los equipos que decidieron cambiar de entrenador en medio del torneo, buscando una reacción inmediata en sus resultados. Estos movimientos reflejan la alta exigencia del fútbol colombiano, donde los proyectos deportivos suelen estar sujetos a la presión de los marcadores y la necesidad de clasificar a las fases finales.

Bucaramanga, el nuevo movimiento en el banquillo

A esta lista se sumó recientemente Atlético Bucaramanga, tras la salida de Leonel Álvarez. Aunque su reemplazo aún no ha sido confirmado oficialmente, todo apunta a que el elegido sería Juan Carlos Osorio, un nombre de peso en el fútbol colombiano e internacional que vuelve a ser protagonista en el mercado de entrenadores.

La situación de Álvarez, según se conoció tras la derrota frente a Águilas Doradas, ya venía en entredicho. Sin embargo, ciertos aspectos contractuales han retrasado la oficialización de su salida, motivo por el cual el técnico fue enviado a un periodo de vacaciones mientras se definía su futuro.

Osorio, cerca de un nuevo reto en Colombia

Mientras tanto, Juan Carlos Osorio se ha convertido en uno de los técnicos más cotizados del momento. El estratega de 64 años estaría evaluando diferentes ofertas tras su inminente salida de Clube do Remo a inicios de la temporada 2026, incluyendo acercamientos de selecciones nacionales que no lograron clasificar al Mundial.

En el caso del Atlético Bucaramanga, las conversaciones ya habrían avanzado significativamente. Según información entregada por Juan Felipe Cadavid en La FM, el club y el entrenador ya habrían sostenido al menos dos reuniones para explorar su posible llegada al banquillo del equipo ‘leopardo’.

Negociaciones en curso y un regreso posible a la Liga BetPlay

“Ya van dos charlas de Atlético Bucaramanga con el míster, con Juan Carlos Osorio”, aseguró el periodista, destacando que las conversaciones siguen en marcha y que el aspecto económico no sería el principal obstáculo. El punto clave estaría en las condiciones deportivas y en la conformación de la plantilla.

En ese contexto, Osorio estaría cada vez más cerca de regresar a la Liga BetPlay, una competencia que conoce bien y en la que podría reencontrarse con viejos conocidos, como Atlético Nacional, club al que ha reconocido públicamente como un proyecto que le resulta atractivo.

“Atlético Nacional, al igual que otros dos o tres clubes, son proyectos deportivos que le interesarían a cualquier entrenador de fútbol, y no soy la excepción”, expresó en el programa VBar, dejando claro que sigue abierto a múltiples opciones mientras define su próximo destino.

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