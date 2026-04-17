El polémico descenso de Achuapa: de semifinalista a perder la categoría, ¿qué pasó?

El elenco ‘cebollero’ jugará en Primera División.

Los ‘cebolleros’ se fueron a la segunda categoría. (Achuapa Facebook)

A falta de dos jornadas para el final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, el equipo de Deportivo Achuapa descendió a la primera división. El elenco ‘cebollero’ fue víctima de un último campeonato verdaderamente paupérrimo en términos de resultados y terminó pagándolo de la peor manera, por lo que inicia una nueva etapa en la segunda categoría.

El caso fue que llamó y mucho la atención el descenso de Achuapa, dado que protagonizó un gran Torneo Apertura 2025, clasificando a los playoffs, clasificando 7° con 25 unidades, y logrando llegar a semifinales del certamen luego de eliminar sopresivamente a Deportivo Mixco, cayendo en dicha instancia a manos de Municipal, que luego caería en la final frente a Antigua.

Lo que llama más la atención es que además del gran final de torneo Apertura, tuvo un inicio a toda máquina de la mano del entrenador Rafael Loredo. Tras caer en las dos primeras fechas llegó a estar siete fechas invicto ganando cuatro y empatando tres para posicionarse como uno de los candidatos a la clasificación, pero algo muy extraño sucedió desde la jornada 10 en adelante.

Las nueve derrotas de Achuapa

1° de marzo: Achuapa 0-1 Cobán Imperial

4 de marzo: Antigua 1-0 Achuapa

8 de marzo: Comunicaciones 4-0 Achuapa

15 de marzo: Achuapa 1-2 Marquense

18 de marzo: Mixco 1-0 Achuapa

21 de marzo: Achuapa 0-2 Mictlán

29 de marzo: Aurora 1-0 Achuapa

2 de abril: Achuapa 1-2 Municipal

6 de abril: Guastatoya 3-1 Achuapa

La racha adversa de resultados llevó a que el equipo cayera al último lugar de la tabla de posiciones del Clausura, y al último de la anual. Nadie pudo con la situación, se fue Loredo y llegó Álvaro García, pero tampoco pudo con la hemorragia de derrotas que condenó a un equipo que además, sufrió en otros ámbitos.

La baja de su goleador, el argentino Agustín Maziero a inicios de torneo también fue un condicionante. El atacante se fue al equipo de Antigua, luego de que este perdiera a Juan Francisco Apaolaza, quien se rompió los ligamentos a comienzos de torneo.

Muchos tildan de extraña la manera en que Achuapa termina yéndose de la Liga Mayor, no entendiendo como un equipo pudo perder nueve partidos consecutivos. Logró mantenerse en competencia hasta la jornada 20, tras superar antes a Malacateco, pero luego de la caída con Xelajú, matemáticamente se quedó sin chances.

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