Scott O’Neil admite presión financiera en LIV Golf, pero lanza mensaje de continuidad: “Estamos aquí para quedarnos”

El CEO reconoció la necesidad de un plan de negocio tras la inversión del PIF, en medio de dudas sobre el financiamiento a futuro

CEO de LIV Golf, en exclusiva por Claro Sports

LIV Golf vive su momento más delicado desde su creación en 2022. Su CEO, Scott O’Neil, reconoció en el Club de Golf Chapultepec que el circuito necesita construir un modelo sostenible para mantenerse en marcha de cara a las próximas temporadas, tras el posible retiro del Public Investment Fund, que invirtió 5,300 millones de dólares en las primeras temporadas del circuito.

La declaración confirma que el respaldo saudí no está garantizado en el largo plazo, aunque sí durante el calendario actual. El directivo explicó para TNT que el circuito cuenta con financiamiento asegurado para la temporada, pero que el siguiente paso es desarrollar un plan de negocio que permita su continuidad sin depender exclusivamente del capital saudí.

En entrevista exclusiva con Claro Sports, defendió la viabilidad del proyecto y su impacto en el deporte. “LIV Golf está aquí para quedarse. Tenemos una misión muy clara, y es crecer el golf alrededor del mundo. El momentum que tenemos en este negocio no tiene precedentes”, explicó, destacando cifras de alcance televisivo, asistencia y patrocinios como base de su argumento.

“LIV es bueno para el golf. Somos jóvenes, usamos música y comida y arte para traer aficionados más jóvenes a este juego”, sostuvo O’Neil, al explicar el modelo de eventos que mezcla deporte con entretenimiento. Este enfoque ha sido uno de los ejes centrales para diferenciarse del PGA Tour y otros circuitos tradicionales.

El CEO reforzó la idea de internacionalizar el deporte más allá de su núcleo histórico en Estados Unidos, planteando una expansión global como objetivo estratégico. “El mejor golf se concentra en Estados Unidos, y creemos que hay que llevarlo a todo el mundo”, afirmó, subrayando que el circuito busca posicionarse en nuevos mercados mediante formatos más accesibles y experiencias distintas para el público.

Históricamente, el circuito ha operado con altos costos, bolsas millonarias y contratos garantizados, y con ingresos aún limitados en comparación con su gasto, lo que explica la urgencia por construir un modelo autosostenible si el respaldo del PIF disminuye.

Pese a ello, O’Neil cerró con un mensaje directo sobre la permanencia del proyecto, especialmente en mercados donde ha encontrado buena respuesta como México. “Estamos aquí para quedarnos. Nos gustaría estar aquí por siempre… es un mercado que nos ha enamorado y creemos que es perfecto para LIV Golf”.

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