Mainz 05 vs Racing de Estrasburgo, en vivo: transmisión partido de la Conference League 2026 en directo

No se pierda ningún detalle de este encuentro por el certamen del ‘Viejo Continente’.

Mainz Vs Racing Estrasburgo Directo / Claro Sports.

¡Bienvenidos a una nueva transmisión de Claro Sports! Aquí le llevamos las emociones del juego entre Mainz 05 vs Racing de Estrasburgo, en el marco de la ida de los cuartos de final de la Conference League. El cuadro alemán llega con toda la presión de sacar ventaja en este duelo.

¿A qué hora inicia la transmisión del Mainz 05 vs Racing de Estrasburgo hoy, 9 de abril del 2026?

Este duelo, válido por el partido de ida de los cuartos de final de la Conference League, tendrá su pitazo inicial sobre las 14:00 horas de Colombia, 13:00 del entro de México. La transmisión de Claro Sports, iniciará 10 minutos antes con toda la previa de la cita futbolera.

Mainz 05 vs Racing de Estrasburgo ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de los cuartos de final de la Europa League 2026?

Cabe anotar que Claro Sports le llevará los detalles del partido para toda Centroamérica.

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