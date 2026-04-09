Friburgo vs Celta en vivo Europa League 2026: quién gana en la ida de cuartos de final hoy 9 de abril

Los alemanes quieren seguir haciéndose fuertes en su casa.

Friburgo vs Celta, partido en vivo y en directo | Claro Sports

¡¡¡Bienvenidos al minuto a minuto del Friburgo vs Celta!!! Los equipos se miden este jueves 9 de abril en el Europa-Park Stadion por la ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League 2025-2026, en un cruce histórico que promete ser uno de los más atractivos de la jornada. Los alemanes buscarán imponer su fortaleza como locales, mientras que los Celestes intentarán sorprender y llevarse un resultado positivo para definir la serie con ventaja.

Aquí vas a encontrar el minuto a minuto en vivo del partido, con el seguimiento completo de todos los goles, acciones clave, tarjetas, cambios y cada incidencia importante. No te pierdas ningún detalle del Friburgo vs Celta en vivo, con actualización constante hasta el final del encuentro.

¿A qué hora juegan Friburgo vs Celta hoy jueves 9 de abril en Europa League?

El encuentro Friburgo vs Celta se disputará hoy jueves 9 de abril a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Quién transmite en vivo y dónde ver cuartos de final de la Europa League?

Friburgo vs Celta se podrá seguir en vivo y en directo en Centroamérica a través de la multiplataforma de Claro Sports. La Europa League 2026 podrá verse en vivo a través de distintas señales según el país. Claro Sports transmitirá en vivo para 17 países de América Latina, incluyendo a México desde esta ronda. Se pueden seguir también en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, República Dominicana, Aruba, Bonaire, Curaçao, Guadalupe, Martinica, San Bartolomé, Saba, San Eustaquio, San Martín y San Pedro y Miquelón.

Alineaciones del Friburgo vs Celta, al momento

Friburgo no cuenta con futbolistas suspendidos mientras que Celta no podrá contar con Javi Rueda, sancionado, para este partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League. Las alineaciones elegidas por Julian Schuster y Claudio Giraldez son las siguientes:

Friburgo: Noah Atubolu; Philipp Treu, Matthias Ginter, Philipp Lienhart, Jordy Makengo; Maximilian Eggestein, Johan Manzambi; Jan-Niklas Beste, Yuito Suzuki, Vincenzo Grifo; e Igor Matanovic. DT: Julian Schuster.

Celta de Vigo: Ionut Radu; Javi Rodríguez, Joseph Aidoo, Marcos Alonso, Oscar Mingueza; Hugo Sotelo; Ferran Jutglá, Ilaix Moriba; Sergio Carreira, Borja Iglesias y Williot Swedberg. DT: Claudio Giraldez.

Europa League: criterios de desempate

En la Europa League, las eliminatorias de fase final se definen a dos partidos (ida y vuelta), y el equipo que tenga el mejor marcador global es el que avanza a la siguiente ronda. En caso de empate en el global, ya no existe el criterio de gol de visitante, por lo que el partido se va a tiempos extra. Si la igualdad persiste, la clasificación se define mediante tanda de penales. De esta manera, el equipo que logre imponerse en el marcador total tras ambos encuentros será el que avance a las semifinales del torneo.

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