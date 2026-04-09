Agenda deportiva del 9 al 12 de abril: Europa League, Conference League, tiro con arco y Clásico Joven
América y Cruz Azul le ponen sabor a un fin de semana que promete grandes emociones al rededor de todo el mundo
El fin de semana deportivo llega cargado de actividad con una agenda que combina fútbol internacional, talento mexicano y eventos de talla mundial. Destaca el choque entre América y Cruz Azul por la jornada 14 de la Liga MX, un duelo que paraliza al país y que llega en un momento clave del torneo, con ambos equipos en busca de consolidar su lugar rumbo a la Liguilla. A la par, la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Puebla reunirá a los mejores exponentes del planeta en pruebas por equipos e individuales, con representación mexicana que buscará subir al podio en casa. En el plano europeo, los cuartos de final de la Europa League y la Conference League ofrecen una cartelera atractiva con enfrentamientos como Bologna vs Aston Villa, Porto vs Nottingham Forest y Rayo Vallecano vs AEK Atenas, todos con cobertura completa que incluye previa y análisis posterior, en una semana que promete emociones intensas de principio a fin.
Claro Sports con los mejores eventos deportivos: agenda del 9 al 12 de abril
La multiplataforma de Claro Sports ofrecerá una cobertura completa durante el fin de semana con una programación que arranca desde el jueves con el ciclismo del Itzulia Basque Country, el análisis en Peloteando y la intensidad de los cuartos de final de la Europa y Conference League con previa y post incluidos. La actividad se complementa con el Mexico City Open en tenisy la emoción de TNA Wrestling Impact, mientras que el viernes continúa la acción ciclista y el tenis entra en fase decisiva con las semifinales de dobles.
Para el sábado, el protagonismo lo toma la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Puebla con finales por equipos e individuales, además del magazine europeo, las semifinales de singles en tenis, el evento especial de lucha libre Rebellion y la antesala del América vs Cruz Azul en Jugando Claro.
Jueves 9 de abril
- 07:30 | Ciclismo | Itzulia Basque Country | Etapa 4
- 09:00 | Programa | Peloteando
- 10:35 | Fútbol | Conference League | Rayo Vallecano vs AEK Atenas | Cuartos ida
- 12:30 | Fútbol | Conference League | Shakhtar vs AZ Alkmaar | Cuartos ida | Previa y post
- 12:30 | Fútbol | Europa League | Bologna vs Aston Villa | Cuartos ida | Previa y post
- 12:30 | Fútbol | Europa League | Freiburg vs Celta de Vigo | Cuartos ida | Previa y post
- 12:30 | Fútbol | Conference League | Crystal Palace vs Fiorentina | Cuartos ida | Previa y post
- 12:30 | Fútbol | Europa League | Porto vs Nottingham Forest | Cuartos ida | Previa y post
- 12:30 | Fútbol | Conference League | Mainz vs Strasbourg | Cuartos ida | Previa y post
- 16:00 | Tenis | Mexico City Open
- 19:00 | Lucha libre | TNA Wrestling Impact
Viernes 10 de abril
- 07:30 | Ciclismo | Itzulia Basque Country | Etapa 5
- 20:00 | Tenis | Mexico City Open | Semifinal dobles 1
Sábado 11 de abril
- 07:00 | Ciclismo | Itzulia Basque Country | Etapa 6
- 10:00 | Tiro con arco | World Cup Puebla | Compound Team Finals
- 13:00 | Programa | UEFA Europa y Conference League Magazine #17
- 14:00 | Tiro con arco | World Cup Puebla | Compound Individual Final Fours
- 14:30 | Tenis | Mexico City Open | Semifinales singles
- 18:00 | Lucha libre | TNA Wrestling: Rebellion
- 20:00 | Programa | Jugando Claro | Previo América vs Cruz Azul
Domingo 12 de abril
- 10:00 | Tiro con arco | World Cup Puebla | Recurve Team Finals
- 12:00 | Tenis | Mexico City Open | Final dobles
- 14:00 | Tiro con arco | World Cup Puebla | Recurve Individual Final Fours
- 14:30 | Tenis | Mexico City Open | Final singles
- 15:30 | Fútbol | Liga Guatemala | Achuapa vs Malacateco
Jueves 9 de abril
- 10:45 | Fútbol | Conference League | Rayo vs AEK Atenas | Cuartos de final | Claro Sports
- 13:00 | Fútbol | Europa League | Bolonia vs Aston Villa | Cuartos de final | Claro Sports
- 13:00 | Fútbol | Europa League | Porto vs Nottingham Forest | Cuartos de final | Claro Sports
- 13:00 | Fútbol | Europa League | Friburgo vs Celta | Cuartos de final | Claro Sports
- 13:00 | Fútbol | Conference League | Crystal Palace vs Fiorentina | Cuartos de final | Claro Sports
- 13:00 | Fútbol | Conference League | Mainz 05 vs Estrasburgo | Cuartos de final | Claro Sports
- 13:00 | Fútbol | Conference League | Shakhtar vs AZ Alkmaar | Cuartos de final | Claro Sports
- 17:30 | Básquetbol | NBA | New York Knicks vs Boston Celtics | Amazon
- 20:00 | Básquetbol | NBA | Golden State Warriors vs Los Angeles Lakers | Amazon
Viernes 10 de abril
- 11:00 | Fútbol | Ligue 1 | París FC vs Mónaco | Jornada 29 | FOX One
- 12:30 | Fútbol | Bundesliga | Augsburgo vs Hoffenheim | Jornada 29 | Sky Sports
- 12:45 | Fútbol | Serie A | Roma vs Pisa | Jornada 32 | ESPN y Disney+
- 13:00 | Fútbol | LaLiga | Real Madrid vs Girona | Jornada 31 | Sky Sports
- 13:00 | Fútbol | Premier League | West Ham vs Wolves | Jornada 32 | FOX One
- 13:05 | Fútbol | Ligue 1 | Marsella vs Metz | Jornada 29 | FOX One
- 17:00 | Básquetbol | NBA | Atlanta Hawks vs Cleveland Cavaliers | Amazon
- 19:00 | Fútbol | Liga MX | Puebla vs León | Jornada 14 | Azteca 7
- 21:06 | Fútbol | Liga MX | Bravos vs Xolos | Jornada 14 | FOX One
Sábado 11 de abril
- 05:30 | Fútbol | Premier League | Arsenal vs Bournemouth | Jornada 32 | HBO MAX
- 06:00 | Fútbol | LaLiga | R. Sociedad vs Alavés | Jornada 31 | Sky Sports
- 07:00 | Fútbol | Serie A | Cagliari vs Cremonese | Jornada 32 | ESPN y Disney+
- 07:00 | Fútbol | Serie A | Torino vs Verona | Jornada 32 | ESPN y Disney+
- 07:30 | Fútbol | Bundesliga | B. Dortmund vs Leverkusen | Jornada 29 | Sky Sports
- 07:30 | Fútbol | Bundesliga | RB Leipzig vs B. MGladbach | Jornada 29 | Sky Sports
- 07:30 | Fútbol | Bundesliga | Wolfsburgo vs Eintracht Fr. | Jornada 29 | Sky Sports
- 07:30 | Fútbol | Bundesliga | 1. FC Heidenheim vs Unión Berlín | Jornada 29 | Sky Sports
- 08:00 | Fútbol | Premier League | Burnley vs Brighton | Jornada 32 | HBO MAX
- 08:00 | Fútbol | Premier League | Brentford vs Everton | Jornada 32 | FOX One
- 08:15 | Fútbol | LaLiga | Elche vs Valencia | Jornada 31 | Sky Sports
- 10:30 | Fútbol | LaLiga | Barcelona vs Espanyol | Jornada 31 | Sky Sports
- 10:30 | Fútbol | Premier League | Liverpool vs Fulham | Jornada 32 | HBO MAX
- 10:30 | Fútbol | Bundesliga | St. Pauli vs Bayern | Jornada 29 | Sky Sports
- 10:00 | Fútbol | Serie A | Milan vs Udinese | Jornada 32 | ESPN y Disney+
- 11:00 | Fútbol | Ligue 1 | Auxerre vs Nantes | Jornada 29 | FOX One
- 12:45 | Fútbol | Serie A | Atalanta vs Juventus | Jornada 32 | ESPN y Disney+
- 13:00 | Fútbol | LaLiga | Sevilla vs Atlético | Jornada 31 | Sky Sports
- 13:05 | Fútbol | Ligue 1 | Rennes vs Angers | Jornada 29 | FOX One
- 17:00 | Fútbol | Liga MX | Tigres vs Chivas | Jornada 14 | Azteca 7
- 17:00 | Fútbol | Liga MX | Gallos Blancos vs Necaxa | Jornada 14 | FOX One
- 19:00 | Fútbol | Liga MX | Atlas vs Rayados | Jornada 14 | TUDN
- 19:00 | Fútbol | Liga MX | Pachuca vs Santos Laguna | Jornada 14 | FOX One
- 21:05 | Fútbol | Liga MX | América vs Cruz Azul | Jornada 14 | TUDN
Domingo 12 de abril
- 04:30 | Fútbol | Serie A | Genoa vs Sassuolo | Jornada 32 | ESPN y Disney+
- 06:00 | Fútbol | LaLiga | Osasuna vs Betis | Jornada 31 | Sky Sports
- 07:00 | Fútbol | Premier League | Sunderland vs Tottenham | Jornada 32 | HBO MAX
- 07:00 | Fútbol | Premier League | Nottingham Forest vs Aston Villa | Jornada 32 | FOX One
- 07:00 | Fútbol | Premier League | Crystal Palace vs Newcastle | Jornada 32 | HBO MAX
- 07:00 | Fútbol | Serie A | Parma vs Nápoles | Jornada 32 | ESPN y Disney+
- 07:30 | Fútbol | Bundesliga | Colonia vs W. Bremen | Jornada 29 | Sky Sports
- 08:15 | Fútbol | LaLiga | Mallorca vs Rayo | Jornada 31 | Sky Sports
- 09:15 | Fútbol | Ligue 1 | Niza vs Le Havre | Jornada 29 | FOX One
- 09:15 | Fútbol | Ligue 1 | Toulouse vs Lille | Jornada 29 | FOX One
- 09:30 | Fútbol | Premier League | Chelsea vs M. City | Jornada 32 | FOX One
- 09:30 | Fútbol | Bundesliga | Stuttgart vs Hamburgo | Jornada 29 | Sky Sports
- 10:30 | Fútbol | LaLiga | Celta vs Oviedo | Jornada 31 | Sky Sports
- 10:00 | Fútbol | Serie A | Bolonia vs Lecce | Jornada 32 | ESPN y Disney+
- 11:30 | Fútbol | Bundesliga | Mainz 05 vs Friburgo | Jornada 29 | Sky Sports
- 12:00 | Fútbol | Liga MX | Pumas vs Mazatlán | Jornada 14| TUDN
- 12:45 | Fútbol | Serie A | Como 1907 vs Inter | Jornada 32 | ESPN y Disney+
- 12:45 | Fútbol | Ligue 1 | Lyon vs Lorient | Jornada 29 | FOX One
- 13:00 | Fútbol | LaLiga | Athletic vs Villarreal | Jornada 31 | Sky Sports
- 19:00 | Fútbol | Liga MX | Toluca vs Atlético San Luis | Jornada 14